Kvandal siegt in Willingen ++ Mühlbacher 13.!

„Der erste war immerhin cool!“

Am Sonntag (13.15 Uhr) steht ein weiterer Einzelbewerb und damit auch die Generalprobe für Olympia auf dem Programm. Mühlbacher verpatzte ihren zweiten Sprung und damit ein besseres Ergebnis. „Ich habe gleich nach dem Tisch das Gefühl gehabt, dass sich die Ski-Enden überkreuzt haben. Der zweite Sprung war leider nichts“, sagte sie im ORF-TV nach dem 113- Meter-Sprung. „Ich sehe es gelassen, der Weg stimmt. Der erste war immerhin cool.“