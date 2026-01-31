Vorteilswelt
Damen-Skispringen

Kvandal siegt in Willingen ++ Mühlbacher 13.!

Ski Nordisch
31.01.2026 15:52
Eirin Maria Kvandal
Eirin Maria Kvandal(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eirin Maria Kvandal hat am Samstag überraschend das Weltcup-Skispringen in Willingen gewonnen!

0 Kommentare

Die 24-jährige Norwegerin segelte auf der Mühlenkopfschanze auf 138,5 sowie 143,5 Meter und verwies Seriensiegerin Nika Prevc um 11,3 Zähler auf Rang zwei. Für Kvandal war es der erste Saisonsieg. Dritte wurde die Japanerin Nozomi Maruyama. Beste Österreicherin war Julia Mühlbacher, die von Rang fünf im ersten Durchgang auf Platz 13 zurückfiel, Lisa Eder wurde 15.

Das Ergebnis:

(Bild: www.fis-ski.com)
(Bild: www.fis-ski.com)

„Der erste war immerhin cool!“
Am Sonntag (13.15 Uhr) steht ein weiterer Einzelbewerb und damit auch die Generalprobe für Olympia auf dem Programm. Mühlbacher verpatzte ihren zweiten Sprung und damit ein besseres Ergebnis. „Ich habe gleich nach dem Tisch das Gefühl gehabt, dass sich die Ski-Enden überkreuzt haben. Der zweite Sprung war leider nichts“, sagte sie im ORF-TV nach dem 113- Meter-Sprung. „Ich sehe es gelassen, der Weg stimmt. Der erste war immerhin cool.“

Die nicht ganz fitte Lisa Eder haderte mit ihrem System. „Es fliegt einfach gar nicht, es kommt vom Tisch nicht viel an, es ist schwierig.“

