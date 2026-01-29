Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grausiger Fund

Mann hortete Föten und Waffen in seinem Keller

Vorarlberg
29.01.2026 15:33
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Einen grausigen Fund machten Polizeibeamte in Vorarlberg: Bei einer Hausdurchsuchung fanden sie Kisten voller Waffen und Munition, dazu einen skelettierten Schädel und konservierte Föten. 

0 Kommentare

Die Vorarlberger Polizei hat vergangene Woche einen Mann festgenommen, in dessen Keller in Fußach menschliche Überreste, Waffen, Munition und NS-Devotionalien sichergestellt wurden. Dabei soll es sich laut der „Neuen Vorarlberger Tageszeitung“ um konservierte Föten und einen Schädel handeln. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch bestätigte Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffen- und Verbotsgesetz, gefährlicher Drohung sowie Störung der Totenruhe.

Der Mann war ins Visier der Polizei geraten, weil er bei einer Autofahrt eine Langwaffe aus einem Fenster gehalten und damit jemanden bedroht haben soll. Aufgrund dieses Vorfalls fand eine Hausdurchsuchung statt, sagte Karin Dragosits, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Feldkirch, am Donnerstag. An dem Einsatz am 21. Jänner waren neben Beamten des Einsatzkommandos Cobra und des Landeskriminalamts auch Kräfte des Staatsschutzes beteiligt.

Menschlicher Schädel
In mehreren Gläsern fanden die Ermittler im Keller zwei bis drei in Flüssigkeit eingelegte Föten in Gläsern sowie einen skelettierten menschlichen Schädel, bestätigte Dragosits. Ein Gewaltverbrechen halten die Ermittler derzeit für unwahrscheinlich. Es gebe bisher keine entsprechenden Hinweise, so die Behördensprecherin, „aber das wird man sich natürlich noch genau anschauen“. Darüber hinaus entdeckte die Polizei kistenweise Waffen und verbotene Munition sowie NS-Devotionalien. Bei dem Festgenommenen soll es sich laut „Neue Vorarlberger Tageszeitung“ um einen Frühpensionär handeln, der im Gesundheitswesen tätig war. Zur Person des Verdächtigen wollte sich die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage nicht äußern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 2°
Symbol Schneefall
Bludenz
1° / 3°
Symbol Schneeregen
Dornbirn
2° / 4°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
2° / 4°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.048 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.224 mal gelesen
Alexis Pinturault
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
121.670 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Vorarlberg
Grausiger Fund
Mann hortete Föten und Waffen in seinem Keller
Wirtschaft
Firmengründungs-Rekord im Ländle
Schon 12 Ausfälle
Der große Bregenzer Kader schrumpfte unfreiwillig
Trotz Satzführung
Schwärzler scheitert in Bahrain im Achtelfinale
12 und 13 Jahre alt
Zwei Buben legten am Bahnhof Nenzing Feuer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf