Mann hortete Föten und Waffen in seinem Keller

Menschlicher Schädel

In mehreren Gläsern fanden die Ermittler im Keller zwei bis drei in Flüssigkeit eingelegte Föten in Gläsern sowie einen skelettierten menschlichen Schädel, bestätigte Dragosits. Ein Gewaltverbrechen halten die Ermittler derzeit für unwahrscheinlich. Es gebe bisher keine entsprechenden Hinweise, so die Behördensprecherin, „aber das wird man sich natürlich noch genau anschauen“. Darüber hinaus entdeckte die Polizei kistenweise Waffen und verbotene Munition sowie NS-Devotionalien. Bei dem Festgenommenen soll es sich laut „Neue Vorarlberger Tageszeitung“ um einen Frühpensionär handeln, der im Gesundheitswesen tätig war. Zur Person des Verdächtigen wollte sich die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage nicht äußern.