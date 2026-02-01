Otter „Sepp“ nach Wilderer-Gschnas vermisst

Beim „Krone“-Wilderer Gschnas regieren die Waldtiere – und anscheinend auch einige Wilderer. Denn seit der legendären Partynacht hat Otter Sepp nicht mehr ins Rudel zurückgefunden. Die „Krone“ hat nun einen Finderlohn ausgesetzt…
Es war wieder eine Party, bei der es an nichts fehlte. Wie berichtet, war es ein Reigen an Super-Acts und unterhaltsamen Spiel-Stationen, die die Gäste bis in die Morgenstunden im Design Center Linz feiern ließen.
Vorbildlicher Mitarbeiter bei der „Krone“-Fotobox
Und wer das „Krone“-Wilderer Gschnas kennt, der kennt auch die vielen Trachtentiere, die dem Event sein besonderes Erscheinungsbild verleihen. Neuer Star unter den Tieren war dabei der Otter – innerhalb des Organisationsteams liebevoll „Sepp“ genannt. „Sepp“ in Lederhose und mit Bier in der Hand war für sein cooles Auftreten beliebt und ein begehrtes Motiv bei der „Krone“-Fotobox. Leider so begehrt, dass er am Samstagfrüh mit den letzten Gästen die Location verlassen hat und seitdem als vermisst gilt.
Finderlohn für aktuelle Pflegefamilie
Die „Krone“ und Veranstalter KOOP Live-Marketing haben nun einen Finderlohn ausgesetzt: Wer „Sepp“ retour bringt, erhält Freitickets für das nächste „Krone“-Wilderer Gschnas. Hinweise und Geständnisse bitte per E-Mail an: ooe@kronenzeitung.at. Wir hoffen, dass es „Sepp“ in seiner aktuellen Pflegefamilie gut geht und dass er bald wieder ins Rudel zurückfindet.
