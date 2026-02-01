Otter „Sepp“ nach Wilderer-Gschnas vermisst

Vorbildlicher Mitarbeiter bei der „Krone“-Fotobox

Und wer das „Krone“-Wilderer Gschnas kennt, der kennt auch die vielen Trachtentiere, die dem Event sein besonderes Erscheinungsbild verleihen. Neuer Star unter den Tieren war dabei der Otter – innerhalb des Organisationsteams liebevoll „Sepp“ genannt. „Sepp“ in Lederhose und mit Bier in der Hand war für sein cooles Auftreten beliebt und ein begehrtes Motiv bei der „Krone“-Fotobox. Leider so begehrt, dass er am Samstagfrüh mit den letzten Gästen die Location verlassen hat und seitdem als vermisst gilt.