Heizkosten des Landes betragen fast 9 Millionen €

Es ist ein ganzes Konvolut an Zahlen, das Landeshauptmann Thomas Stelzer an den Landtagsklub der SPÖ übermittelte: Der Abgeordnete Thomas Antlinger wollte vom Chef der Landesregierung wissen, wie es in Sachen Klimaneutralität aussieht. Der ÖVP-Obmann schreibt in seiner Antwort ganz generell vom Ziel, bis spätestens 2035 den Energieverbrauch der Gebäude des Landes zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu decken. Und weiter sagt Stelzer: „Darüber hinaus wollen wir bei Landes-Fahrzeugen bis 2030 zumindest 375 Pkw mit alternativen Antrieben anschaffen.“