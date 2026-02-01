Heizkosten des Landes betragen fast 9 Millionen €

Klimaneutral bis 2035 – so lautet das Ziel der Politik in Oberösterreich. Neue Zahlen zeigen jedoch: Die Gebäude des Landes verbrauchten 2024 fast 60 Millionen Kilowattstunden, die Kosten stiegen. Auch beim Fuhrpark dominiert noch der Verbrenner – und selbst Flüge schlagen mit 187 Tonnen CO₂ zu Buche.
Es ist ein ganzes Konvolut an Zahlen, das Landeshauptmann Thomas Stelzer an den Landtagsklub der SPÖ übermittelte: Der Abgeordnete Thomas Antlinger wollte vom Chef der Landesregierung wissen, wie es in Sachen Klimaneutralität aussieht. Der ÖVP-Obmann schreibt in seiner Antwort ganz generell vom Ziel, bis spätestens 2035 den Energieverbrauch der Gebäude des Landes zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu decken. Und weiter sagt Stelzer: „Darüber hinaus wollen wir bei Landes-Fahrzeugen bis 2030 zumindest 375 Pkw mit alternativen Antrieben anschaffen.“
Wie sieht es aktuell aus? Es zeigt sich, dass der Weg bis zur versprochenen Klimaneutralität noch ein weiter ist. Der Verbrauch von Wärme und Energie von insgesamt 134 Gebäuden im Eigentum des Landes (Schulen, Straßenmeistereien, Amtsgebäude und das Landhaus selbst) betrug 2024 exakt 59.438.914 Kilowattstunden. Das ist etwas weniger als im Jahr davor, die Kosten stiegen aber um gut zwei Millionen Euro auf 8.687.813 €.
Immerhin: Durch energetische Sanierungen in einzelnen Objekten soll der Verbrauch minimiert werden. Mehrheitlich geheizt wird mit Fernwärme und Biomasse, vereinzelt aber noch mit Erd- und Flüssiggas. Spannend ist auch ein Blick auf den Fuhrpark der Politik und der Landesverwaltung. Die Pkw-Flotte bestand 2024 aus 498 Pkw – von BMW und Mercedes für die Spitzenpolitik bis zu Škoda-Modellen, die etwa in den Bezirkshauptmannschaften zum Einsatz kommen.
Gut 80 Fahrzeuge sind entweder reine Elektro-Kfz oder zumindest mit Hybrid-Antrieb ausgetattet. Mit sämtlichen Kfz des Landes wurden 9.075.215 Kilometer zurückgelegt. Würde der ganze Fuhrpark auf E-Mobile umgestellt werden (Durchschnittsverbrauch übers Jahr 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer), würde das 1,2 Millionen Kilogramm Kohlenstoffdioxid einsparen.
Apropos zurückgelegte Kilometer und Klimaschutz: Beamte und Politiker legten per Flugzeug von Jänner 2024 bis November 2025 1,1 Millionen Kilometer zurück. Das verursachte 187 Tonnen CO2...
