Kerzen und die quietschende Tür vom Herrn Kozel

Seit wann es Kerzen gibt, ist nicht exakt zu sagen; Wissenschafter gehen aber davon aus, dass seit mindestens 5000 Jahren Kerzen Räume erhellen. Es braucht einen Docht und einen Brennstoff, beispielsweise Bienenwachs oder ein Gemisch aus Bienenwachs, Apothekerparaffin und Stearin, aus dem in der über Jahrzehnte beliebten Lilo Manufaktur in Moosburg Kerzen und Dekostücke gefertigt wurden.