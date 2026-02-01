Kerzen und die quietschende Tür vom Herrn Kozel

Schwarz: Keine Rückkehr auf die Unglücks-Abfahrt
Mit Kräften haushalten
Eine Handwerkskunst, die den Tag verlängert und Traditionen wie das Kirchleintragen von Bad Eisenkappel ins Leben gerufen hat: Eine Kerzenziehermeisterin erinnert sich.
Seit wann es Kerzen gibt, ist nicht exakt zu sagen; Wissenschafter gehen aber davon aus, dass seit mindestens 5000 Jahren Kerzen Räume erhellen. Es braucht einen Docht und einen Brennstoff, beispielsweise Bienenwachs oder ein Gemisch aus Bienenwachs, Apothekerparaffin und Stearin, aus dem in der über Jahrzehnte beliebten Lilo Manufaktur in Moosburg Kerzen und Dekostücke gefertigt wurden.
