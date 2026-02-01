Grieskirchner (19) flüchtete in Bayern vor Polizei

In den frühen Sonntagmorgenstunden kontrollierten Zivilpolizisten auf einem Autobahnparkplatz nahe Passau einen Audi mit österreichischer Zulassung. Die Beamten wurden fündig, stellten eine Waffe und Suchtmittel sicher.
Am Sonntag gegen 5 Uhr früh kontrollierte eine zivile Streifenbesatzung der Grenzpolizei Passau auf dem Autobahn-Parkplatz bei Hammerbach einen Audi mit österreichischer Zulassung, der in Richtung deutsch-österreichischer Grenze unterwegs war.
Schreckschusswaffe mitgeführt
Dabei entdeckten die Beamten eine Schreckschusspistole, die dem 19-jährigen Fahrzeughalter zugeordnet werden konnte. Eine Erlaubnis zum Führen der Waffe konnte der Mann aus dem Bezirk Grieskirchen aber nicht vorweisen.
Vor Polizei weggelaufen
In Verlauf der weiteren Kontrolle sollten auch noch die beiden anderen Insassen – ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen und ein Mann aus dem Bezirk Schärding – nach verbotenen Gegenständen durchsucht werden. Doch der 19-Jährige gab Fersengeld und flüchtete in ein nahe gelegenes Waldstück.
Als ihn die Polizisten nach kurzer Fahndung erwischten, fanden sie bei ihm eine geringe Menge Amphetamin. Gegen beide Oberösterreicher wurden Strafverfahren eingeleitet.
