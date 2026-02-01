Vorteilswelt
In Bach gelandet

Nach Unfall ließ Lenker (20) Auto einfach stehen

Oberösterreich
01.02.2026 16:00
So fand ein Passant das Fahrzeug am Morgen vor.
So fand ein Passant das Fahrzeug am Morgen vor.
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein Anrainer staunte nicht schlecht, als er Sonntagmorgen ein Auto entdeckte, das mit der Vorderachse in einem Bachbett in OÖ stand. Vom Fahrer fehlte allerdings jede Spur, der hatte das Fahrzeug nach einem Unfall einfach so zurückgelassen.

Ein Passant machte Sonntagmorgen in Hörsching eine eigenartige Entdeckung: Er bemerkte einen verwaisten Pkw, der mit der Front in einem Bach stand. Der Anrainer zeigte den Unfall bei der Polizei an, die den Lenker ausforschte und die Feuerwehr zur Fahrzeugbergung alarmierte.

Mit Auto in Bach gelandet
Bei der Einvernahme an seiner Wohnadresse in Linz gab der 20-jährige Fahrzeughalter an, mit seinem Auto eine Panne gehabt und die Unfallstelle verlassen zu haben, da ihm die Bergung seines Autos aus dem Bach nicht möglich gewesen sei.

Lenker angezeigt
Als Feuerwehrleute der FF Rutzing am Unfallort eintrafen, fanden sie das Fahrzeug mit der Vorderachse im Perwandbach vor. Der Wagen war versperrt, die Handbremse angezogen. Mittels Seilwinde wurde das Auto herausgezogen – der 20-jährige Linzer wird angezeigt.

