Verrücktheit vorbei

Olympias Rückkehr in die Alpen war überfällig

Olympia
01.02.2026 12:30
Olympia findet 2026 auf klassischem Terrain statt.
Olympia findet 2026 auf klassischem Terrain statt.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)
Porträt von Alexander Hofstetter
Von Alexander Hofstetter

Die vielen Jahre der verrückten olympischen Ideen in Russland, Südkorea oder China scheinen vorbei. Jetzt sind Europa, die USA und (im Sommer) auch Australien an der Reihe. „Das steht für Qualität und Nachhaltigkeit“, empfindet ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer diesen Weg als richtig und wichtig.

Nach Kanada, Russland, Südkorea und China kehrt Winter-Olympia wieder in unsere Alpen zurück! Erstmals seit 2006 (Turin). Das Warten auf dieses Comeback war lang – und (vor allem ab 2014) teilweise kurios.

