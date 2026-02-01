Olympias Rückkehr in die Alpen war überfällig

Alcaraz schreibt mit Sieg gegen Djoker Geschichte!
Australian-Open-Gewinn
Die vielen Jahre der verrückten olympischen Ideen in Russland, Südkorea oder China scheinen vorbei. Jetzt sind Europa, die USA und (im Sommer) auch Australien an der Reihe. „Das steht für Qualität und Nachhaltigkeit“, empfindet ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer diesen Weg als richtig und wichtig.
Nach Kanada, Russland, Südkorea und China kehrt Winter-Olympia wieder in unsere Alpen zurück! Erstmals seit 2006 (Turin). Das Warten auf dieses Comeback war lang – und (vor allem ab 2014) teilweise kurios.
