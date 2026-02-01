Olympias Rückkehr in die Alpen war überfällig

Die vielen Jahre der verrückten olympischen Ideen in Russland, Südkorea oder China scheinen vorbei. Jetzt sind Europa, die USA und (im Sommer) auch Australien an der Reihe. „Das steht für Qualität und Nachhaltigkeit“, empfindet ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer diesen Weg als richtig und wichtig.