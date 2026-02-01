Gebete und Requiem für Maximilian Aichern

Am Samstag schloss Alt-Bischof Maximilian Aichern im 94. Lebensjahr seine Augen für immer. Kommende Woche haben Trauernde die Möglichkeit, sich von dem beliebten Kirchenmann zu verabschieden, bevor sein Leichnam in der Steiermark beigesetzt wird.
Die Diözese Linz und das Stift St. Lambrecht trauern um Maximilian Aichern. Am Donnerstag beginnen die Gebete für den Verstorbenen und sein Leichnam wird im Linzer Mariendom aufgebahrt. Dort haben Trauernde die Möglichkeit, persönlich Abschied zu nehmen (Do, 19 bis 20 Uhr; Fr, 7.45 bis 18 Uhr; Sa, 8 bis 12 Uhr).
Letzte Ruhe in Heimatkloster
Am Samstag, 7. Februar, um 12 Uhr, feiert Bischof Manfred Scheuer das feierliche Requiem für den Verstorbenen. Danach wird der Sarg mit der sterblichen Hülle in sein Heimatkloster St. Lambrecht in der Steiermark überstellt, wo Aichern auf eigenen Wunsch am Montag beigesetzt wird.
