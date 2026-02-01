Gebete und Requiem für Maximilian Aichern

Letzte Ruhe in Heimatkloster

Am Samstag, 7. Februar, um 12 Uhr, feiert Bischof Manfred Scheuer das feierliche Requiem für den Verstorbenen. Danach wird der Sarg mit der sterblichen Hülle in sein Heimatkloster St. Lambrecht in der Steiermark überstellt, wo Aichern auf eigenen Wunsch am Montag beigesetzt wird.