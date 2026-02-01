Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alt-Bischof verstorben

Gebete und Requiem für Maximilian Aichern

Oberösterreich
01.02.2026 12:00
Der Linzer Alt-Bischof verstarb am Samstag im 94. Lebensjahr.
Der Linzer Alt-Bischof verstarb am Samstag im 94. Lebensjahr.(Bild: Diözese Linz)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Am Samstag schloss Alt-Bischof Maximilian Aichern im 94. Lebensjahr seine Augen für immer. Kommende Woche haben Trauernde die Möglichkeit, sich von dem beliebten Kirchenmann zu verabschieden, bevor sein Leichnam in der Steiermark beigesetzt wird.

0 Kommentare

Die Diözese Linz und das Stift St. Lambrecht trauern um Maximilian Aichern. Am Donnerstag beginnen die Gebete für den Verstorbenen und sein Leichnam wird im Linzer Mariendom aufgebahrt. Dort haben Trauernde die Möglichkeit, persönlich Abschied zu nehmen (Do, 19 bis 20 Uhr; Fr, 7.45 bis 18 Uhr; Sa, 8 bis 12 Uhr).

Lesen Sie auch:
Altbischof Maximilian Aichern 
Maximilian Aichern
„Bischof der Herzen“ schloss für immer die Augen
31.01.2026
Reaktionen auf Tod
Politik und Kirche trauern um Alt-Bischof Aichern
31.01.2026

Letzte Ruhe in Heimatkloster
Am Samstag, 7. Februar, um 12 Uhr, feiert Bischof Manfred Scheuer das feierliche Requiem für den Verstorbenen. Danach wird der Sarg mit der sterblichen Hülle in sein Heimatkloster St. Lambrecht in der Steiermark überstellt, wo Aichern auf eigenen Wunsch am Montag beigesetzt wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
230.390 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
118.992 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Ski Nordisch
Deutsche Skispringerin nackt am Playboy-Cover
108.523 mal gelesen
Juliane Seyfarth zeigte sich auch schon auf Instagram sehr freizügig
Mehr Oberösterreich
Die OÖ-Klimabilanz
Heizkosten des Landes betragen fast 9 Millionen €
Alt-Bischof verstorben
Gebete und Requiem für Maximilian Aichern
Während Öffnungszeiten
67-Jährige fuhr mit Auto in Fenster von Restaurant
Stimmen im Kopf
Frau wollte Zufallsopfer Messer in Bauch rammen
Krone Plus Logo
Suchtprimar sagt
„Betreuen immer mehr Kinder wegen Social Media“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf