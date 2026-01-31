Politik und Kirche trauern um Alt-Bischof Aichern

Stets Dialog gesucht

Dazu Bischof Manfred Scheuer: „Traurig, aber mit großer Dankbarkeit, blicke ich auf das Wirken von Bischof Maximilian Aichern, der unsere Diözese mit seinem weiten Herzen, seiner Menschenfreundlichkeit und seinem tiefen Glauben geprägt hat. Er war ein Brückenbauer, der stets den Dialog suchte – in der Kirche ebenso wie in der Gesellschaft.“