Der „Aufräumtrupp der Nation“ in Höchstform

Autoindustrie und Neidgesellschaft

Die „patriotischen Korruptionsnostalgiker“ zerren nochmal die Gegengeschäfte der Eurofighter ans Licht. Und das Trio erklärt den Ukraine Krieg, entwickelt einen grausamen Friedensplan. Die deutsche Autoindustrie und Infrastruktur betrachten sie vom Denkmalschutz blockiert. Im Finale sitzen zwei bekannte ausgediente Politpensionisten am runden Tisch und ätzen über die typisch österreichische Neidgesellschaft.

Den großen Schlussapplaus unterbricht eine allerletzte Eilmeldung: „Die rebellischen Nonnen aus Salzburg haben sich für die Fußball-WM qualifiziert.“