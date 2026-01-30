Ex-Geisel in Gaza fühlte sich „lebendig begraben“

Über seine spätere Zeit in einem Tunnel berichtete er, dass es dort so dunkel gewesen sei, dass er seine Hand vor Augen nicht habe sehen können. Er erinnere sich an Stille, Enge und Feuchtigkeit. „Ich erinnere mich, dass ich das Gefühl hatte, lebendig unter der Erde begraben zu sein. Oft habe ich die Hoffnung völlig verloren.“ Zu seinen Entführern hatte der Mann nur Kontakt, wenn sie ihm Essen gebracht hätten. Sonst sei er immer allein gewesen.



Hier sehen Sie Aufnahmen der ehemaligen Geisel mit Familie: