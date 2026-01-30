Vorteilswelt
„Europa wird helfen“

Unwetterschäden in Italien betragen 1,2 Mrd. Euro

Ausland
30.01.2026 13:48
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine Woche nach schweren Unwettern im Süden Italiens schätzt die Regierung den Schaden auf mindestens 1,2 Milliarden Euro. 700 Millionen Euro für Sizilien, 300 Millionen für Kalabrien und 200 Millionen für Sardinien wurden von den jeweiligen Regionen angefordert.

Erste Mittel von 100 Millionen Euro, wie sie von Rom schon zur Verfügung gestellt wurden, reichen damit bei Weitem nicht aus, sagte Zivilschutzminister Nello Musumeci im Ministerrat. Die endgültige Festlegung der Mittel soll in den nächsten zwei Wochen erfolgen

Italien für EU-Solidaritätsfonds
Die EU-Kommission und das Europäische Parlament signalisieren Unterstützung. Roberta Metsola, Präsidentin des Europaparlaments, erklärte, Europa sei bereit, zu helfen.

Der Vizepräsident der Kommission, Raffaele Fitto, verwies auf den EU-Solidaritätsfonds für Naturkatastrophen, auf den Italien zugreifen könne. Den Großteil der Kosten müsse jedoch der italienische Staat tragen.

1500 Einwohner mussten ihre Häuser in Niscemi verlassen.
1500 Einwohner mussten ihre Häuser in Niscemi verlassen.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)
(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)
(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)

Niscemi: Ganzer Stadtteil droht abzusinken
Der Sturmtief „Harry“ hat in den vergangenen Tagen in Süditalien enorme Schäden angerichtet. Besonders kritisch ist die Lage in der sizilianischen Stadt Niscemi.


„Erdrutsch voll aktiv“
Stadt vor dem Abgrund: Lage verschlechtert sich
28.01.2026

In der 25.000-Einwohner-Gemeinde im Süden Siziliens mussten etwa 1500 Personen aufgrund der Gefahr durch Erdrutsche ihre Häuser verlassen. Ein ganzer Stadtteil droht abzusinken. Das Abrutschen des Bodens wurde durch den intensiven Regen verstärkt, der in der Region niedergegangen ist.

