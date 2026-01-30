Mädchen stirbt bei Party: Ex-Freunde verurteilt

„Rosa Kokain“ in Blut gefunden

Der Erstangeklagte hatte sogar seine Lebensversicherung aufgelöst, um eine Party zu finanzieren. In der Wohnung wurden unter anderem Kokain, Marihuana, MDMA und Ecstasy konsumiert. Die 14-Jährige – die beiden Angeklagten waren ihre Ex-Freunde – dürfte bereits zuvor Suchtmittel genommen haben. In ihrem Blut wurde eine Substanz entdeckt, die als „rosa Kokain“ bekannt ist, allerdings nicht unter den später sichergestellten Drogen war.