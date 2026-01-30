Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drogen konsumiert

Mädchen stirbt bei Party: Ex-Freunde verurteilt

Gericht
30.01.2026 14:31
In dem Körper des Mädchens wurden enorme Mengen an Kokain und MDMA sowie Spuren von Ketamin ...
In dem Körper des Mädchens wurden enorme Mengen an Kokain und MDMA sowie Spuren von Ketamin festgestellt (Symbolbild).(Bild: luckakcul - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Drogentod eines 14-jährigen Mädchens im vergangenen Sommer sind am Freitag – dem zweiten Verhandlungstag – zwei damals 18-Jährige schuldig gesprochen worden. Der Hauptangeklagte wurde zu 18 Monaten Haft verurteilt – davon muss er drei tatsächlich absitzen –, sein Freund erhielt zwei Monate bedingt. 

0 Kommentare

Der Hauptangeklagte, der die Drogen besorgt und dem Mädchen überlassen hatte, wurde wegen grob fahrlässiger Tötung und Verstoßes gegen das Suchtmittelgesetz verurteilt. Sein Freund erhielt zwei Monate bedingt wegen unterlassener Hilfeleistung. Beide Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

„Rosa Kokain“ in Blut gefunden
Der Erstangeklagte hatte sogar seine Lebensversicherung aufgelöst, um eine Party zu finanzieren. In der Wohnung wurden unter anderem Kokain, Marihuana, MDMA und Ecstasy konsumiert. Die 14-Jährige – die beiden Angeklagten waren ihre Ex-Freunde – dürfte bereits zuvor Suchtmittel genommen haben. In ihrem Blut wurde eine Substanz entdeckt, die als „rosa Kokain“ bekannt ist, allerdings nicht unter den später sichergestellten Drogen war.

In Badezimmer zusammengebrochen
Gegen 23 Uhr schrieb das Mädchen ihrem damaligen Freund via Snapchat, sie sei stark zugedröhnt. Kurz darauf brach sie im Badezimmer zusammen und blutete aus dem Mund. Laut Angaben der Angeklagten hatte sie zu diesem Zeitpunkt bereits keinen Puls mehr.

Lesen Sie auch:
Die zwei 18-Jährigen feierten Drogenparty mit jungem Mädchen.
18-Jährige angeklagt
Prozess: Mädchen (14) starb an Drogencocktail
22.12.2025

Die Anklage warf den jungen Männern vor, die Rettung erst gerufen zu haben, nachdem sie zuvor versucht hatten, Drogen zu beseitigen. Die 14-Jährige wurde mit einer Drogenüberdosis in ein Kinderkrankenhaus eingeliefert. Wenige Tage später, am 8. Juni, starb sie an schweren Hirnschäden infolge von Sauerstoffmangel. Gerichtsmedizinerin Katharina Stolz stellte enorme Mengen an Kokain und MDMA sowie Spuren von Ketamin im Körper fest.

Auch Erstangeklagter erlitt Überdosis
Den Rettungskräften verschwiegen die Angeklagten, wie viele Drogen in der Wohnung konsumiert worden waren. Der Rettungseinsatz hielt die beiden jedoch nicht davon ab, weiterzufeiern. Sie holten erneut Drogen und setzten den Konsum fort – bis auch der Erstangeklagte wegen einer Überdosis im Spital behandelt werden musste. Das Gericht ordnete für beide Bewährungshilfe und eine Drogentherapie an.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
191.860 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
128.145 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Oberösterreich
Hollywood-Ikone als Stargast beim Wiener Opernball
104.375 mal gelesen
Hollywood-Glamour für den Opernball: Schauspielerin Sharon Stone wird antanzen.
Mehr Gericht
Drogen konsumiert
Mädchen stirbt bei Party: Ex-Freunde verurteilt
Bedingte Haftstrafen
Nach Eiernockerl-Posting: Freiheitliche verurteilt
Drei Jahre nach Drama
Tod nach Fettabsaugung: Späte Anklage im Fall Caro
Tiroler Trio angeklagt
Private Pokerrunden endeten fast hinter Gittern
Absurder Telefonterror
„Ex“ fährt nach Prozess mit ihrem Stalker heim
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf