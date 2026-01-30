Vorteilswelt
Weltcup in Italien

Völlig misslungener Olympia-Test für ÖSV-Team

Wintersport
30.01.2026 14:58
Johannes Aujesky (Mitte)
Johannes Aujesky (Mitte)(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Ski-Crossern ist der Olympiatest beim Weltcup in Val di Fassa/Italien am Freitag misslungen.

Als Bester kam Johannes Aujesky (11.) nach zwei überstandenen Runden bis ins Viertelfinale. Für die auch für die Livigno-Bewerbe nominierten Adam Kappacher, Christoph Danksagmüller und Nicolas Lussnig kam im Achtel- bzw. für letztere zwei im Sechzehntelfinale das Out. Bei den Frauen schieden Sonja Gigler, Katrin Ofner und Christina Födermayr im Achtelfinale aus.

Für Samstag (12.30 Uhr) ist ein weiterer Weltcup-Bewerb angesetzt.

