Völlig misslungener Olympia-Test für ÖSV-Team

Als Bester kam Johannes Aujesky (11.) nach zwei überstandenen Runden bis ins Viertelfinale. Für die auch für die Livigno-Bewerbe nominierten Adam Kappacher, Christoph Danksagmüller und Nicolas Lussnig kam im Achtel- bzw. für letztere zwei im Sechzehntelfinale das Out. Bei den Frauen schieden Sonja Gigler, Katrin Ofner und Christina Födermayr im Achtelfinale aus.