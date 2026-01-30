Völlig misslungener Olympia-Test für ÖSV-Team

Feller: Süße Überraschung aus der Nachbarschaft
Österreichs Ski-Crossern ist der Olympiatest beim Weltcup in Val di Fassa/Italien am Freitag misslungen.
Als Bester kam Johannes Aujesky (11.) nach zwei überstandenen Runden bis ins Viertelfinale. Für die auch für die Livigno-Bewerbe nominierten Adam Kappacher, Christoph Danksagmüller und Nicolas Lussnig kam im Achtel- bzw. für letztere zwei im Sechzehntelfinale das Out. Bei den Frauen schieden Sonja Gigler, Katrin Ofner und Christina Födermayr im Achtelfinale aus.
Für Samstag (12.30 Uhr) ist ein weiterer Weltcup-Bewerb angesetzt.
