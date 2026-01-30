Strengere Regeln für Einwanderungsbehörde ICE

Die Demokraten verlangen unter anderem ein Ende verdeckter Patrouillen, ein Maskenverbot für ICE-Mitarbeiter und den Einsatz von Körperkameras. Ob diese Forderungen umgesetzt werden, ist unklar: Im Haushaltsentwurf werden sie nicht konkret erwähnt, stattdessen sollen sie in den nächsten zwei Wochen verhandelt werden, um einen langfristigen Shutdown zu verhindern. Ein kurzzeitiger Shutdown droht ab Samstag, da das Repräsentantenhaus erst am Montag zusammentritt.