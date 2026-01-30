Papst am beliebtesten, Netanyahu Schlusslicht

Er liegt damit hinter Kreml-Chef Wladimir Putin. Der russische Machthaber polarisiert jedoch stärker als der israelische Regierungschef: Während 66 Prozent der Befragten ein negatives Bild von Putin haben, sehen ihn 25 Prozent positiv. In Südasien kommt der russische Machthaber auf einen positiven Saldo, während Netanyahu auf der ganzen Welt mehrheitlich Ablehnung entgegen schlägt, insbesondere in der arabischen Welt, Nordostasien und Westeuropa.