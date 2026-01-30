Image der Weltenlenker
Papst am beliebtesten, Netanyahu Schlusslicht
Papst Leo XIV. ist einer weltweiten Umfrage zufolge die derzeit beliebteste Führungspersönlichkeit. 49 Prozent der Befragten haben ein positives Bild vom neuen Pontifex, 25 Prozent ein negatives. Den schlechtesten Imagewert (-42 Prozent) hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, den nur 19 Prozent positiv und 61 Prozent negativ sehen.
Er liegt damit hinter Kreml-Chef Wladimir Putin. Der russische Machthaber polarisiert jedoch stärker als der israelische Regierungschef: Während 66 Prozent der Befragten ein negatives Bild von Putin haben, sehen ihn 25 Prozent positiv. In Südasien kommt der russische Machthaber auf einen positiven Saldo, während Netanyahu auf der ganzen Welt mehrheitlich Ablehnung entgegen schlägt, insbesondere in der arabischen Welt, Nordostasien und Westeuropa.
US-Präsident Donald Trump wird im Beliebtheitsranking nicht nur von seinem Landsmann Leo, sondern auch vom Regierungschef Indiens, Narendra Modi, und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping überholt. 61 Prozent sehen Trump negativ, 30 Prozent positiv. Während er in Westeuropa und Nordostasien besonders stark abgelehnt wird, erreicht er in Südasien, Afrika und Nordamerika knapp positive Imagewerte.
Österreicher haben besonders schlechte Meinung von Trump
In Österreich genießt Papst Leo mit einem Imagewert von plus 43 Prozent und 61 Prozent Zustimmung ein höheres Ansehen als im globalen Durchschnitt. Nur in Kroatien, Irland, Polen und der Slowakei ist Leo noch beliebter als in Österreich. Schlusslicht ist hierzulande Wladimir Putin mit einem Imagewert von minus 68 Prozent.
Die negative Haltung gegenüber Trump ist in Österreich im Weltvergleich besonders ausgeprägt, auch wenn sie schon stärker war. Während Trumps erster Amtszeit im Jahr 2017 hatten nur zwölf Prozent eine positive Meinung von ihm, während es heute 20 Prozent sind.
Die Umfrage wurde zwischen Oktober und Dezember 2025 in 58 Ländern mit einer Stichprobe von 57.864 Erwachsenen durchgeführt. In gut der Hälfte der Länder wurden um Online-Befragungen durchgeführt, in den restlichen telefonische oder persönliche Befragungen.
