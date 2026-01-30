So ist der Waffengebrauch der Polizei geregelt

Wie berichtet, sollen nach dem Tod von Bürgerinnen und Bürgern in den Vereinigten Staaten nun auch verschärfte Regeln kommen. Der Minderheitsführer der Demokratinnen und Demokraten im Senat, Chuck Schumer, gab am Donnerstagabend eine Einigung mit dem Weißen Haus auf einen Kompromiss bekannt. Die Menschen in Minneapolis und im demokratisch regierten US-Bundesstaat Minnesota fühlen sich seit Wochen nach Angaben der örtlichen Behörden regelrecht „terrorisiert“. Der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, sprach von einer „Invasion“ durch „3000 bis 4000 Einsatzkräfte“ der US-Regierung, die etwa 600 regulären Polizistinnen und Polizisten gegenüberstehen.