Feller: Süße Überraschung aus der Nachbarschaft

Der große Triumph von Manuel Feller im Kitzbühel-Slalom hat offenbar auch bei den Kindern aus seiner Nachbarschaft großen Anklang gefunden. Denn wie das ÖSV-Ass in einer Story auf Instagram zeigt, hatten diese eine besondere, süße Überraschung parat.
„So süß! Großes Dankeschön an die Kinder aus meiner Nachbarschaft“, freut sich Feller in der Story auf Instagram, die einen mit bunten Luftballons gezierten Eingangsbereich zeigt.
Goldene Gams darf nicht fehlen
Auf der Tür ist zudem eine Zeichnung zu erkennen, eine „1“ ist darauf ebenso zu finden wie eine goldene Gams.
Eine schöne Überraschung für den frisch gebackenen Kitz-Sieger. Mit einem Husarenritt katapultierte sich der ÖSV-Läufer vergangenen Sonntag am Ganslernhang in der Entscheidung von Rang vier auf Platz eins und erfüllte sich damit einen der größten sportlichen Träume.
