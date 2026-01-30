Überlebende von Crans-Montana trotzen Prognosen

„Es ist davon auszugehen, dass viele großflächig verletzt wurden, 60 oder 70 Prozent. Dazu kam der Rauch, womöglich toxische Substanzen – das bedeutet ein hohes Risiko, dass sie das nicht überleben“, führte er weiter aus. Dass die Verletzten die erste kritische Phase überstanden haben, verdanken sie laut Siemers mehreren Faktoren. So seien sie beispielsweise überwiegend jung, ihr Immunsystem intakt. Zudem seien die Brandopfer bereits in den ersten Stunden gut versorgt worden, unter anderem mit lebenswichtigen Infusionen, um Herz- und Kreislaufversagen zu verhindern. Die Schweizer Behörden hätten auch schnell spezialisierte Krankenhäuser in Nachbarländern gebeten, Patientinnen und Patienten aufzunehmen.