Weiterer Beamter wird nach Feuerdrama einvernommen

Seine Anwälte Nicolas Rivard und Frédéric Pitteloud bestätigten am Freitag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Bericht des Westschweizer Radio und Fernsehens RTS.

Neuer Beschuldigter erst seit Mai 2024 im Amt

Die Verteidiger wiesen darauf hin, dass der Betroffene seine Tätigkeit bei der Gemeinde erst im Mai 2024 aufgenommen habe. Er könne daher nicht für ein mutmaßliches Versäumnis bei Sicherheitskontrollen seit 2019 verantwortlich gemacht werden. Weitere Stellungnahmen werde es vor der Einvernahme nicht geben.