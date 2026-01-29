Große Lust auf das erste Linzer „K. u. K.“-Derby

Kühbauer: „Jetzt kommt der Stress dazu“

„Natürlich würde ich mir den zehnten Sieg im Cup wünschen, aber das wäre ja vereinsübergreifend und ich bin jetzt beim LASK“, bremst Kühbauer, der mit den vier Wochen Vorbereitung sehr zufrieden war: „Diese Zeit war hart für die Burschen, aber sie haben es gut absolviert. Jetzt kommt in einem wichtigen Spiel der Stress dazu. Leider kann ich nur elf aufstellen, denn sie haben es mir schwer gemacht.“ Dass Blau-Weiß mit neuem Trainer anreist, lässt Kühbauer kalt: „Jeder Trainer hat seine Vorstellungen, darauf müssen wir vorbereitet sein.“ Kapitän Sascha Horvath weist die klare Favoritenrolle von sich: „Wenn wir nur ein bisschen zurückschrauben, kann uns jeder schlagen.“