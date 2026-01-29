Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kühbauer – Köllner

Große Lust auf das erste Linzer „K. u. K.“-Derby

Oberösterreich
29.01.2026 12:00
Kühbauers LASK ist klarer Favorit im Derby
Kühbauers LASK ist klarer Favorit im Derby(Bild: APA/EXPA)
Porträt von Herbert Eichinger
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Herbert Eichinger und Oliver Gaisbauer

17.000 Tickets waren zwei Tage vorm Cup-Hit LASK – BW Linz am Freitag verkauft.  Es wird das erste „K. u. K“-Duell der Trainer Kühbauer und Köllner sein, die mit Top-Serien in den Prestige-Hit starten. Der eine gewann neun Pokalspiele in Serie, der andere brillierte bei seinen Debüt-Matches.  

0 Kommentare

Der ÖFB-Cup war zuletzt ein Spielfeld, auf dem sich LASK-Trainer Didi Kühbauer besonders wohl gefühlt hat: Mit Wolfsberg holte er dabei 2025 seinen ersten großen Titel und stand nach zwei Erfolgen im Herbst schon wieder im Achtelfinale, ehe er nach Linz wechselte, wo er Stripfing eliminierte. Neun Siege en suite stehen daher auf Kühbauers Cup-Konto, morgen soll im Derby gegen BW Linz mit dem wieder fitten Moses Usor der zehnte folgen.

Blau-Weiß (r. Pirkl) verlor die letzten beiden Derbys.
Blau-Weiß (r. Pirkl) verlor die letzten beiden Derbys.(Bild: APA/EXPA)

Kühbauer: „Jetzt kommt der Stress dazu“
„Natürlich würde ich mir den zehnten Sieg im Cup wünschen, aber das wäre ja vereinsübergreifend und ich bin jetzt beim LASK“, bremst Kühbauer, der mit den vier Wochen Vorbereitung sehr zufrieden war: „Diese Zeit war hart für die Burschen, aber sie haben es gut absolviert. Jetzt kommt in einem wichtigen Spiel der Stress dazu. Leider kann ich nur elf aufstellen, denn sie haben es mir schwer gemacht.“ Dass Blau-Weiß mit neuem Trainer anreist, lässt Kühbauer kalt: „Jeder Trainer hat seine Vorstellungen, darauf müssen wir vorbereitet sein.“ Kapitän Sascha Horvath weist die klare Favoritenrolle von sich: „Wenn wir nur ein bisschen zurückschrauben, kann uns jeder schlagen.“

Kühbauer gewann 2025 mit dem WAC den Cup.
Kühbauer gewann 2025 mit dem WAC den Cup.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Köllner zieht Hut vor Kühbauer

Unter Gerald Scheiblehner ärgerte Blau-Weiß den LASK gewaltig, gab’s nach einem 0:2 dreimal kein Gegentor – 2:0, 1:0, 0:0! Unter Mitja Mörec wurde hingegen in den Derbys kein Tor erzielt – 0:2 und 0:1! Nun feiert jener Mann seine (Derby-)Premiere, der den Hit gegen die Kühbauer-Elf zum „K. u. K.“-Duell macht: Michael Köllner! „Seine bockstarke Serie und wie er den LASK in kurzer Zeit zu einem Spitzenteam geformt hat, ist beeindruckend. Aber im Pokal ist vieles möglich“, so der Deutsche, über den Sportchef Schösswendter sagt: „Es taugt mir richtig, wie er’s macht, er hat einen pragmatischen Zugang, verkompliziert die Dinge nicht, ist taktisch top. Und er hat eine top Ansprache und spricht Klartext.“ 

Michael Köllner feiert sein Blau-Weiß-Debüt
Michael Köllner feiert sein Blau-Weiß-Debüt(Bild: GEPA)

Neuer Blau-Weiß-Coach: „Ich hoffe, die Serie hält“

„Ich kann mir kein besseres erstes Spiel wünschen“, so „Debüt-Experte“ Köllner, der in seinen ersten Pflichtspielen stets unbesiegt blieb:

  • Mit Nürnberg bog er 2017 als Interimscoach in der 2. Liga Bielefeld vor 24.000 mit 1:0
  • Dann als fix installierter Coach Kaiserslautern vor 30.600 mit 3:0.
  • Mit 1860 gab’s 2019 in der 3. Liga vor 15.000 gegen Bayern II ein 1:1.
  • Mit Ingolstadt 2023 in Meppen vor 6.000 ein 3:0.

„Ich hoff’, die Serie hält“, grinst Köllner, der auch auf Neo-Goalie Nico Mantl baut, der am Mittwoch  erstmals trainierte. „Er zeigt gleich Leader-Qualitäten, ist am Platz ein Besessener, auch abseits stark“, sagt Sportchef Schösswendter. Köllner taugt auch, „dass er sich total commited hat, unbedingt zu Blau-Weiß wollte.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.042 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
134.386 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.220 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Oberösterreich
Kühbauer – Köllner
Große Lust auf das erste Linzer „K. u. K.“-Derby
Zum 10-Jahre-Jubiläum
Auch dieser Topstar kommt heuer zum Kult-Festival
Freitag/Design Center
Alles bereit für unser „Krone“-Wilderer Gschnas
Historischer Deal
So viel Geld bringt Österreich der EU-Indien-Pakt
Teilweise mit Auflagen
Deal abgesegnet: Spar übernimmt 23 Unimärkte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf