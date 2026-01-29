Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Freitag/Design Center

Alles bereit für unser „Krone“-Wilderer Gschnas

Oberösterreich
29.01.2026 11:20
Mitarbeiter von KOOP Live-Marketing sind mit den Aufbauarbeiten beschäftigt.
Mitarbeiter von KOOP Live-Marketing sind mit den Aufbauarbeiten beschäftigt.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Das legendäre Trachten-Clubbing, bei dem Tradition auf Party trifft, steht in den Startlöchern. Auf fesche Madln warten resche Wadln. Am Freitag ist es wieder soweit und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

0 Kommentare

Rund 30 Stunden dauert der gesamte Aufbau, bis Freitagabend wird das Design Center Linz in eine traumhafte Waldlandschaft verwandelt. Mit zwei Ebenen – dem „Krone“-Partystadl und dem Wildgatter – gibt es ausreichend Möglichkeiten, um abzutanzen. Das Forsthaus und der Biergarten laden zum Erholen ein. Fein aufgeschnittener, warmer Schopf im backaldrin-Kornspitz, eine klassische Bosna, Schmankerln wie Laugenbrezen, Leberkäsesemmerl und Veggie-Pizzaecken – für das leibliche Wohl sorgt DoN-Catering. Und auch der Durst wird mit vielen Fässern Linzer Bier gestillt.

Thomas Ziegler (Design Center) inspizierte die Vorbereitungen.
Thomas Ziegler (Design Center) inspizierte die Vorbereitungen.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Happy Hour mit gratis Linzer Woikal für alle
Getränketechnisch gibt’s bei der Happy Hour (ab 19.30 Uhr, solange der Vorrat reicht) zu jedem Gerstensaft oder G’Spritzten ein Linzer Woikal gratis dazu. Über 800 Laufmeter Schwartenholz als Dekorationselemente und 20 verschiedene Tiere im Trachtenlook (ein paar davon warten auch auf ein Selfie mit den Besuchern) sollen dem Abend das nötige Flair verleihen. Und natürlich warten auch zig Mitmach- und Aktionsstationen wie Bierkrugstemmen, Zielschießen, „Hau den Lukas“ oder das beliebte Nageln auf die Gäste. Vergessen Sie also Anzug, Krawatte und Ballrobe – am Freitag regieren Lederhose und Dirndl! Und neben Natalie Holzner, Zwirn und Anja Bavaria werden 2:tages:bart, Most.Unlimited und weitere DJs für Stimmung sorgen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.042 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
134.386 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.220 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Oberösterreich
Zum 10-Jahre-Jubiläum
Auch dieser Topstar kommt heuer zum Kult-Festival
Freitag/Design Center
Alles bereit für unser „Krone“-Wilderer Gschnas
Historischer Deal
So viel Geld bringt Österreich der EU-Indien-Pakt
Teilweise mit Auflagen
Deal abgesegnet: Spar übernimmt 23 Unimärkte
Kritik der Grünen
Förderkürzung für Heiz-Wechsel: „Schwerer Fehler!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf