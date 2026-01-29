Alles bereit für unser „Krone“-Wilderer Gschnas

Happy Hour mit gratis Linzer Woikal für alle

Getränketechnisch gibt’s bei der Happy Hour (ab 19.30 Uhr, solange der Vorrat reicht) zu jedem Gerstensaft oder G’Spritzten ein Linzer Woikal gratis dazu. Über 800 Laufmeter Schwartenholz als Dekorationselemente und 20 verschiedene Tiere im Trachtenlook (ein paar davon warten auch auf ein Selfie mit den Besuchern) sollen dem Abend das nötige Flair verleihen. Und natürlich warten auch zig Mitmach- und Aktionsstationen wie Bierkrugstemmen, Zielschießen, „Hau den Lukas“ oder das beliebte Nageln auf die Gäste. Vergessen Sie also Anzug, Krawatte und Ballrobe – am Freitag regieren Lederhose und Dirndl! Und neben Natalie Holzner, Zwirn und Anja Bavaria werden 2:tages:bart, Most.Unlimited und weitere DJs für Stimmung sorgen.