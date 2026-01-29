Alles bereit für unser „Krone“-Wilderer Gschnas

Das legendäre Trachten-Clubbing, bei dem Tradition auf Party trifft, steht in den Startlöchern. Auf fesche Madln warten resche Wadln. Am Freitag ist es wieder soweit und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.
Rund 30 Stunden dauert der gesamte Aufbau, bis Freitagabend wird das Design Center Linz in eine traumhafte Waldlandschaft verwandelt. Mit zwei Ebenen – dem „Krone“-Partystadl und dem Wildgatter – gibt es ausreichend Möglichkeiten, um abzutanzen. Das Forsthaus und der Biergarten laden zum Erholen ein. Fein aufgeschnittener, warmer Schopf im backaldrin-Kornspitz, eine klassische Bosna, Schmankerln wie Laugenbrezen, Leberkäsesemmerl und Veggie-Pizzaecken – für das leibliche Wohl sorgt DoN-Catering. Und auch der Durst wird mit vielen Fässern Linzer Bier gestillt.
Happy Hour mit gratis Linzer Woikal für alle
Getränketechnisch gibt’s bei der Happy Hour (ab 19.30 Uhr, solange der Vorrat reicht) zu jedem Gerstensaft oder G’Spritzten ein Linzer Woikal gratis dazu. Über 800 Laufmeter Schwartenholz als Dekorationselemente und 20 verschiedene Tiere im Trachtenlook (ein paar davon warten auch auf ein Selfie mit den Besuchern) sollen dem Abend das nötige Flair verleihen. Und natürlich warten auch zig Mitmach- und Aktionsstationen wie Bierkrugstemmen, Zielschießen, „Hau den Lukas“ oder das beliebte Nageln auf die Gäste. Vergessen Sie also Anzug, Krawatte und Ballrobe – am Freitag regieren Lederhose und Dirndl! Und neben Natalie Holzner, Zwirn und Anja Bavaria werden 2:tages:bart, Most.Unlimited und weitere DJs für Stimmung sorgen.
