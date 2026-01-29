Alkohol- und Drogendelikte weiter stark im Steigen

„Diese steigenden Zahlen zeigen sehr deutlich, dass es beim Thema E-Scooter noch immer ein massives Problembewusstsein gibt – oder besser gesagt, dass ein Bewusstsein fehlt“, betont FPÖ-Mobilitätslandesrat Günther Steinkellner. Er fügt hinzu: „E-Scooter sind keine Spielzeuge. Wer alkoholisiert oder unter Suchtmitteleinfluss unterwegs ist, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Die Straßenverkehrsordnung gilt für alle – unabhängig davon, ob man mit dem Auto, auf einem Fahrrad oder auf einem E-Scooter unterwegs ist.“