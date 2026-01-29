Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

E-Scooter-Problematik

Alkohol- und Drogendelikte weiter stark im Steigen

Oberösterreich
29.01.2026 13:00
E-Scooter-Fahrer sorgen wieder einmal für negative Schlagzeilen (Symbolfoto)
E-Scooter-Fahrer sorgen wieder einmal für negative Schlagzeilen (Symbolfoto)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Im Straßenverkehr sind sie ein absolutes Reizthema – die E-Scooter. Sie werden nicht nur achtlos abgestellt, viele der Fahrer pfeifen auch auf die Straßenverkehrsordnung. Besonders besorgniserregend ist die starke Zunahme der Delikte unter Alkohol- oder Suchtmitteleinfluss. 

0 Kommentare

Weiter im Steigen sind im Straßenverkehr die Alkohol- und Suchtmitteldelikte. Besonders auffällig ist die Entwicklung bei den E-Scooter-Fahrern. Nach 101 Alkoholanzeigen im Jahr 2024 wurden im Vorjahr 170 „Rollerfahrer“ angezeigt. Unter Einfluss von Suchtmitteln wurden letztes Jahr von der Polizei 127 Personen erwischt. Das Jahr davor gab es „nur“ 37 Anzeigen.

Zitat Icon

Wer alkoholisiert oder unter Suchtmitteleinfluss unterwegs ist, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer.

Günther Steinkellner, FP-Verkehrslandesrat

„Diese steigenden Zahlen zeigen sehr deutlich, dass es beim Thema E-Scooter noch immer ein massives Problembewusstsein gibt – oder besser gesagt, dass ein Bewusstsein fehlt“, betont FPÖ-Mobilitätslandesrat Günther Steinkellner. Er fügt hinzu: „E-Scooter sind keine Spielzeuge. Wer alkoholisiert oder unter Suchtmitteleinfluss unterwegs ist, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Die Straßenverkehrsordnung gilt für alle – unabhängig davon, ob man mit dem Auto, auf einem Fahrrad oder auf einem E-Scooter unterwegs ist.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.047 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
134.392 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.223 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Oberösterreich
E-Scooter-Problematik
Alkohol- und Drogendelikte weiter stark im Steigen
Mehrere Autounfälle
Zwei Kinder bei Schneeunfall leicht verletzt
Kühbauer – Köllner
Große Lust auf das erste Linzer „K. u. K.“-Derby
Zum 10-Jahre-Jubiläum
Auch dieser Topstar kommt heuer zum Kult-Festival
Freitag/Design Center
Alles bereit für unser „Krone“-Wilderer Gschnas
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf