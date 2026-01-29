Ein Wochenende voller Spaß, Satire und Extravaganz

Das Wochenende hat in OÖ einige Event-Schmankerl zu bieten. Dabei geben vor allem Kleinkunst und Konzerte den Ton an: In Linz bringt die Bügelmafia scharfen Humor auf die Bühne; Dr. Bohl behandelt in Bad Schallerbach das „Solo“-Leben; Kinder dürfen sich auf ein Kabarett mit Tanja Ghetta in Steyr freuen. Und zurück in die Goldenen Zwanziger geht’s bei einem Konzert mit Susanne Marik in Bad Ischl. Entertainment pur!