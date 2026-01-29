Vorteilswelt
Mehrere Autounfälle

Zwei Kinder bei Schneeunfall leicht verletzt

Oberösterreich
29.01.2026 13:00
Am Donnerstagmorgen hatten die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Verschneite Fahrbahnen sorgten auch am Donnerstagmorgen wieder für mehrere Unfälle. Im Mühlviertel war eine 33-Jährige mit ihrem Auto ins Rutschen geraten und gegen den Wagen einer 45-Jährigen geprallt. Beide Lenkerinnen und die Kinder der Älteren wurden leicht verletzt.

Bei einem Unfall im Mühlviertel kamen am Donnerstagmorgen zwei Kinder zu Schaden. Zwischen Gutau und Pregarten war eine 33-Jährige aus Gutau gegen 7.15 Uhr auf Schneefahrbahn mit ihrem Auto ins Rutschen geraten. Obwohl sie sofort bremste, kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Wagen einer 45-Jährigen, ebenfalls aus Gutau. 

Alle nur leicht verletzt
Zum Glück kamen alle Beteiligten mit leichten Verletzungen davon. Die beiden Kinder der 45-Jährigen – 14 und 12 Jahre alt – kamen nach Linz in den Med Campus Vier, eine der Lenkerinnen in den Med Campus Drei und die andere ins Spital nach Freistadt. 

