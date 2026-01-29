Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Schneefahrbahn

Mit Pickup überschlagen und in Flüsschen gelandet

Oberösterreich
29.01.2026 14:00
Mit einer Leiter wurde der Fahrer befreit.
Mit einer Leiter wurde der Fahrer befreit.(Bild: FF Stroheim)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein 42-Jähriger war am Donnerstagmorgen am Weg in die Arbeit, doch die Schneefahrbahn machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Der Lenker geriet ins Rutschen, prallte gegen einen Baum und überschlug sich, bevor er schließlich mit seinem Fahrzeug in der Aschach landete. Dabei wurde er leicht verletzt. 

0 Kommentare

Schnee, bzw. Schneematsch auf der Straße wurde auch einem 42-Jährigen am Donnerstagmorgen zu Verhängnis: Gegen 6.30 Uhr war der Lenker aus St. Agatha mit seinem Pickup ins Schleudern geraten und mit der Fahrerseite gegen einen Baum geprallt. Durch die Kollision rutschte der Wagen eine Böschung hinunter, überschlug sich und landete schließlich auf den Rädern in der Aschach.

Wartete auf Auto
Der 42-Jährige konnte sich selbst aus dem großen Fahrzeug befreien, wartete aber aufgrund des eisigen Wassers auf die Feuerwehr. Diese rettete ihn schließlich mit einer Leiter. Der Lenker kam mit leichten Verletzungen in das Klinikum Wels.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.048 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.224 mal gelesen
Alexis Pinturault
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
121.670 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Oberösterreich
Eventtipps in OÖ
Ein Wochenende voller Spaß, Satire und Extravaganz
Wegen Schneefahrbahn
Mit Pickup überschlagen und in Flüsschen gelandet
E-Scooter-Problematik
Alkohol- und Drogendelikte weiter stark im Steigen
Mehrere Autounfälle
Zwei Kinder bei Schneeunfall leicht verletzt
Kühbauer – Köllner
Große Lust auf das erste Linzer „K. u. K.“-Derby
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf