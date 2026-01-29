Mit Pickup überschlagen und in Flüsschen gelandet

Ein 42-Jähriger war am Donnerstagmorgen am Weg in die Arbeit, doch die Schneefahrbahn machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Der Lenker geriet ins Rutschen, prallte gegen einen Baum und überschlug sich, bevor er schließlich mit seinem Fahrzeug in der Aschach landete. Dabei wurde er leicht verletzt.
Schnee, bzw. Schneematsch auf der Straße wurde auch einem 42-Jährigen am Donnerstagmorgen zu Verhängnis: Gegen 6.30 Uhr war der Lenker aus St. Agatha mit seinem Pickup ins Schleudern geraten und mit der Fahrerseite gegen einen Baum geprallt. Durch die Kollision rutschte der Wagen eine Böschung hinunter, überschlug sich und landete schließlich auf den Rädern in der Aschach.
Wartete auf Auto
Der 42-Jährige konnte sich selbst aus dem großen Fahrzeug befreien, wartete aber aufgrund des eisigen Wassers auf die Feuerwehr. Diese rettete ihn schließlich mit einer Leiter. Der Lenker kam mit leichten Verletzungen in das Klinikum Wels.
