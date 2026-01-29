Mit Pickup überschlagen und in Flüsschen gelandet

Ein 42-Jähriger war am Donnerstagmorgen am Weg in die Arbeit, doch die Schneefahrbahn machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Der Lenker geriet ins Rutschen, prallte gegen einen Baum und überschlug sich, bevor er schließlich mit seinem Fahrzeug in der Aschach landete. Dabei wurde er leicht verletzt.