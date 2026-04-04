Passagier mit 2 Promille konnte kaum noch stehen

Mit der Maßnahme war die Schnapsdrossel allerdings keinesfalls einverstanden – und weigerte sich strikt, das Vorfeld des Flughafens wieder zu verlassen. Dem Bodenpersonal blieb nichts anderes übrig, als die Polizei zu verständigen. Die angerückten Beamten stellten einen Alkoholwert von deutlich über zwei Promille fest. Da der Rumäne keine Aufenthaltsadresse oder Anlaufstelle in Deutschland hatte, sich aber kaum noch auf den Beinen halten konnte und eine Gefahr für sich selbst darstellte, wurde er in Gewahrsam genommen.