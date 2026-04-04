Passagier mit 2 Promille konnte kaum noch stehen

Zu einem nicht ganz alltäglichen Vorfall kam es am Donnerstag am Flughafen im benachbarten Memmingen (Bayern). Dort hatte ein Fluggast so tief ins Glas geschaut, dass er seine Reise nach Suceava in Rumänien nicht mehr antreten durfte. Der 48-jährige rumänische Staatsbürger wurde als „nicht mehr flugtauglich“ eingestuft.
Mit der Maßnahme war die Schnapsdrossel allerdings keinesfalls einverstanden – und weigerte sich strikt, das Vorfeld des Flughafens wieder zu verlassen. Dem Bodenpersonal blieb nichts anderes übrig, als die Polizei zu verständigen. Die angerückten Beamten stellten einen Alkoholwert von deutlich über zwei Promille fest. Da der Rumäne keine Aufenthaltsadresse oder Anlaufstelle in Deutschland hatte, sich aber kaum noch auf den Beinen halten konnte und eine Gefahr für sich selbst darstellte, wurde er in Gewahrsam genommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.