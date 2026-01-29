Die „Cavs“ lassen den LA Lakers keine Chance!

Spanier berichten: Wechsel-Hammer in der MotoGP
Mit einer 29:20-Bilanz liegen die Cleveland Cavaliers in der NBA nunmehr gleichauf mit Pöltl-Klub Toronto. Die „Cavs“ ließen den Los Angeles Lakers beim 129:99 keine Chance.
Für die Lakers-Fans gab‘s einen kurzen Schockmoment: Der Topstar Luka Doncic knickte mit dem Fuß um, als er einen „Three Pointer“ geworfen hatte.
Die Nummer 77 spielte nach einer kurzen Behandlungspause aber weiter.
Elf Punkte von LeBron James
„Heimkehrer“ LeBron James musste sich mit elf Punkten begnügen.
