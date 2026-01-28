Mit dem Latein am Ende | Mutige Schritte

Mit dem Latein am Ende. Auch wenn man kein Latein gelernt hat, kennt man den Spruch „mit dem Latein am Ende sein“ und meint damit bekanntlich, keinen Ausweg mehr zu wissen. In der Bildungspolitik in Österreich ist man, dieses Eindrucks kann man sich nicht erwehren, ewig schon mit dem Latein am Ende. Die Zeit hat die Schulen längst überholt und hinter sich gelassen. Die internationalen Vergleiche bestätigen es genauso wie die Erzählungen von Lehrern, Schülern und Eltern. Im Wesentlichen wird das Wissen vermittelt und geprüft wie vor Jahrzehnten, als das Brockhaus-Lexikon, falls zu Hause im Regal vorhanden, das Maß der Dinge war. Mittlerweile kommt schon Wikipedia aus der Mode. Informationen aller Art findet man in Millisekunden im Internet. Denken, Handeln – alles hat sich geändert. Bloß die Schule verharrt noch immer in den Vor-Internet-Zeiten.
Mutige Schritte. Vernetztes Lernen, interpretieren? Fehlanzeige. Umgang mit den Möglichkeiten, vor allem aber auch den Gefahren im Netz, in den Sozialen Medien? Es wird allerhöchstens am Rande gestreift, dabei wäre es ein zentrales Thema. Wenn nun im Bildungsministerium mutige Schritte gesetzt werden, wenn auch der Umgang mit Künstlicher Intelligenz gelehrt werden soll und Neues nicht einfach zum schon viel zu vollen Lehrplan draufgepackt wird, sondern etwa beim Lateinunterricht gespart wird: Dann kann man nur ein zwar nicht lateinisches Wort, aber eines mit lateinischen Wurzeln verwenden: Bravo!
Kommen Sie gut durch den Donnerstag!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.