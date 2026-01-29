Dieser Sieg ist eine Genugtuung für Naschenweng

Zuerst knallhart als Moderatorin durch Lisa-Marie Friedle ersetzt, jetzt doch noch Siegerin im TV-Duell: Melissa Naschenweng entschied das Quoten-Rennen im ORF für sich. Heuer schalteten beim TV-Format „Promis, Partys, Pistentratsch“ weniger Zuschauer ein als im vergangenen Jahr.
Eine hundertstel Sekunde kann bei den Skirennen auf der Streif über Sieg oder Niederlage entscheiden. Im Fernsehen misst man Erfolge und Misserfolge etwas großzügiger: In Tausenderschritten werden die Quoten der Sendungen ermittelt. Fest steht, das Rennen am TV-Bildschirm konnte Melissa Naschenweng für sich entscheiden.
2025 lockte sie als Moderatorin mit dem ORF-Societyformat „Promis, Partys, Pistentratsch“ mehr Zuschauer vor den Bildschirm als Lisa-Marie Friedle und deren Papa DJ Ötzi heuer.
639.000 Zuschauer wollten damals sehen, was Melissa Naschenweng den Promis am Rande des Hahnenkamm-Wochenendes entlocken konnte. Lisa-Marie Friedle und Papa DJ Ötzi nahmen heuer „nur“ rund 634.000 Seher mit auf die vielen Partys rund um die Streif. Ein hauchdünner Quoten-Sieg also für die Schlagerkönigin.
Und wahrscheinlich auch eine nachträgliche Genugtuung. Denn Naschenweng wurde vom ORF in dem TV-Format knallhart durch Neo-Moderatorin Lisa-Marie Friedle ersetzt. Das Moderations-Mikrofon gänzlich aus der Hand reißen ließ sich die 35-jährige Sängerin aber nicht. Heuer gab sie Krone.tv und der „Krone“ Einblicke hinter ihre persönlichen Kitzbühel-Kulissen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.