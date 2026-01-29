Dieser Sieg ist eine Genugtuung für Naschenweng

Eine hundertstel Sekunde kann bei den Skirennen auf der Streif über Sieg oder Niederlage entscheiden. Im Fernsehen misst man Erfolge und Misserfolge etwas großzügiger: In Tausenderschritten werden die Quoten der Sendungen ermittelt. Fest steht, das Rennen am TV-Bildschirm konnte Melissa Naschenweng für sich entscheiden.