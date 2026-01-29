Vorteilswelt
Sogar Torwart trifft

„Es ist eine Schande!“ Fassungslosigkeit bei Real

Champions League
29.01.2026 05:36
Fassungslosigkeit bei den Stars von Real Madrid
Fassungslosigkeit bei den Stars von Real Madrid
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Fassungslosigkeit bei Real Madrid: Nach der bitteren 2:4-Niederlage am letzten Champions-League-Spieltag am Mittwoch bei Benfica Lissabon rutschten David Alaba und Co. noch auf Rang neun ab. Nun muss der Rekordsieger in die Play-offs. Superstar Kylian Mbappe nahm sogar das Wort „Schande“ in den Mund.

0 Kommentare

Während es bei den „Königlichen“ hängende Gesichter gab, kannte der Jubel bei Benfica keine Grenzen. Ausgerechnet Goalie Anatolij Trubin traf in der letzten Aktion des Spiels und sicherte dem Klub von Star-Trainer Jose Mourinho Rang 24, der gerade noch für die Play-offs reichte.

„Das ist nicht normal“
„Das, was wir heute erlebt haben, ist nicht normal. Wir wollten unter die Top-8 kommen, um die Spielbelastung geringer zu halten“, schimpfte Mbappe nach dem Spiel und gab zu: „Wenn wir 1:5 verlieren, kann sich niemand beschweren!“

Man habe nie den Rhythmus gefunden: „Wir hatten nicht die nötige Kreativität, um klare Chancen herauszuspielen. Wir verdienen es, in dieser Lage zu sein. Benfica war besser. Es schmerzt, jetzt diese Play-off-Spiele bestreiten zu müssen, wir wollten diese Pause.“ Nachsatz: „Für uns ist das eine Schande!“

Lesen Sie auch:
Torhüter Anatoliy Trubin traf in Minute 98 zum entscheidendem 4:2 für Benfica.
Tormann-Tor in der 98.
Irres Finish! Mourinho-Elf kickt Real ins Play-off
28.01.2026
Auswärtssieg bei PSV
Bayern sichert Platz zwei am letzten Spieltag ab
28.01.2026

Schon bald erneut gegeneinander?
Brisant: Real und Benfica könnten in den Play-offs schon bald wieder aufeinandertreffen. Bei der Auslosung am Freitag in Nyon sind Benfica und Bodö/Glimt die möglichen Gegner für den spanischen Topklub. Die Spieltermine sind 17./18. und 24./25. Februar. Gibt’s dann vielleicht die Revanche – oder doch das nächste böse Erwachen für Real?

