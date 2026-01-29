„Es ist eine Schande!“ Fassungslosigkeit bei Real

Schon bald erneut gegeneinander?

Brisant: Real und Benfica könnten in den Play-offs schon bald wieder aufeinandertreffen. Bei der Auslosung am Freitag in Nyon sind Benfica und Bodö/Glimt die möglichen Gegner für den spanischen Topklub. Die Spieltermine sind 17./18. und 24./25. Februar. Gibt’s dann vielleicht die Revanche – oder doch das nächste böse Erwachen für Real?