Ortlieb besiegte die Dämonen ihrer Vergangenheit

Denn fünf Jahre zuvor hatte sich die Tochter von Olympiasieger Patrick Ortlieb just dort eine ihrer schwersten Verletzungen zugezogen. Crash beim ersten Training – und es rissen im rechten Knie Kreuzband, Innenband und Meniskus, auch die Patellasehne erlitt Schaden. Was im Fachjargon als „Totalschaden“ des Knies gilt.