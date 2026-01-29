Kleine Wermutstropfen trüben die Erfolgsgeschichte

Ja, für die Umwelt ist ein Pfandsystem eine gute Lösung. Und ja: Das am 1. Jänner 2025 eingeführte Einweg-Pfandsystem ist eine Erfolgsgeschichte. Umweltminister Norbert Totschnig und Monika Fiala, Co-Geschäftsführerin von Recycling Pfand Österreich ließen sich bei der Jahresbilanz vor Journalisten zurecht auf die Schulter klopfen. Weil die Zahlen eindrucksvoll und über den Erwartungen liegen: