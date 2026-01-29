Vorteilswelt
Asbest-Import

Hochgiftiger Streusplitt landete auf Straßen in NÖ

Niederösterreich
29.01.2026 06:00
Schon winzige Fasern können fatale Krankheiten zur Folge haben. (Symbolbild)
Schon winzige Fasern können fatale Krankheiten zur Folge haben. (Symbolbild)(Bild: Stockadobe/ Bernard MAURIN)
Porträt von Josef Poyer
Porträt von Mark Perry
Von Josef Poyer und Mark Perry

Der Skandal um das im Burgenland entdeckte Gift erfasst endgültig das weite Land: Greenpeace geht bereits konkreten Hinweisen eines Insiders aus der Transportbranche nach! „Krone“-Recherchen bestätigen, dass verseuchte Lieferungen auch beim NÖ-Straßendienst landeten.

0 Kommentare

„Der Großteil des gefährlichen Asbestgesteins wurde im Burgenland eingesetzt, kleinere Mengen gelangten auch in die Nachbarbundesländer. Ein Einsatz in Niederösterreich ist ebenfalls möglich“, warnte Herwig Schuster, Umweltchemiker bei Greenpeace Österreich. Die betroffenen Steinbrüche lägen teilweise nur wenige Kilometer von der Landesgrenze entfernt.

