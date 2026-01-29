Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Fokus im Studium

Wie Ärzte lernen, ein Patientengespräch zu führen

Oberösterreich
29.01.2026 06:00
Ärzte müssen ihren Patienten oft lebensverändernde Nachrichten überbringen – das muss gelernt ...
Ärzte müssen ihren Patienten oft lebensverändernde Nachrichten überbringen – das muss gelernt sein und es braucht auch Einfühlungsvermögen(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Der dramatische Fall einer Frau, der wegen eines falschen Krebsverdachts die Gebärmutter entnommen wurde, wirft viele Fragen auf – etwa auch die, wie man Patienten unerfreuliche Nachrichten vermittelt. Und hier hat sich in den vergangenen Jahren in der Ausbildung von Jungärzten schon sehr viel getan.

0 Kommentare

„Der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen dem Mediziner und dem Patienten hat einen hohen Stellenwert und begleitet die Studierenden bis ins Masterstudium“, sagt Univ.-Prof. Bernd Lamprecht, Studiendekan der Medizinischen Fakultät der Johannes-Kepler-Universität.

Zitat Icon

Schon im Aufnahmetest zum Medizinstudium wird auf Empathie der Kandidaten Wert gelegt, soweit das schriftlich möglich ist.

Bernd Lamprecht, Studiendekan an der Linzer Medizinuni

Bild: JKU

Schauspieler engagiert
Dort setzt man sich schon seit der Gründung der Fakultät vor zehn Jahren sehr intensiv mit dem Thema auseinander. Es geht dabei darum, wie man schlechte Nachrichten bis hin zum Überbringen einer Todesnachricht entsprechend vermittelt. „An der JKU arbeiten wir sogar mit Schauspielern und Freiwilligen zusammen, die Patienten spielen. Die Jungärzte müssen dann gewisse Situationen nachstellen“, sagt Lamprecht.

Lesen Sie auch:
Anwalt Rainer Hable mit seiner Mandantin, die nach Fehldiagnose und OP keine Kinder mehr ...
Krone Plus Logo
Gebärmutter entfernt
Uniklinik sucht nun das Gespräch nach fataler OP
28.01.2026
Gebärmutter war gesund
Stadt Linz will irrtümliche Entfernung aufklären
28.01.2026

„Jeder Mensch ist verschieden“
Auch im Masterstudium wird die Ausbildung von empathischen Kompetenzen fortgesetzt und zieht sich durch alle medizinischen Fachbereiche. „Hier liegen unter anderem Schwerpunkte auf psychosomatischer Gesprächsführung sowie Kommunikation bei Angst- und Panikstörungen, Suizidgefahr, akuten Psychosen und Verdacht auf Suchterkrankungen“, heißt es seitens der JKU auf Anfrage der „Krone“. „Aber es ist natürlich am Ende auch alles eine Frage des Typs, da ist jeder Mensch verschieden“, weiß Lamprecht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
135.717 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
130.146 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
123.322 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Oberösterreich
Neuer Fokus im Studium
Wie Ärzte lernen, ein Patientengespräch zu führen
„Krone“-Analyse
OÖ Kulturstudie: Wischt Brauchtum das Theater weg?
Krone Plus Logo
Gebärmutter entfernt
Nach fataler OP sucht Uniklinik jetzt das Gespräch
Ja zum Grüngürtel
Abgelehnte Volksbefragung landet nun vor Gericht
Ausflugsziel im Test:
Wie familientauglich ist die Welser Eis-8erBahn?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf