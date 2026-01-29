Wie Ärzte lernen, ein Patientengespräch zu führen

„Jeder Mensch ist verschieden“

Auch im Masterstudium wird die Ausbildung von empathischen Kompetenzen fortgesetzt und zieht sich durch alle medizinischen Fachbereiche. „Hier liegen unter anderem Schwerpunkte auf psychosomatischer Gesprächsführung sowie Kommunikation bei Angst- und Panikstörungen, Suizidgefahr, akuten Psychosen und Verdacht auf Suchterkrankungen“, heißt es seitens der JKU auf Anfrage der „Krone“. „Aber es ist natürlich am Ende auch alles eine Frage des Typs, da ist jeder Mensch verschieden“, weiß Lamprecht.