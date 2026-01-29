Wie Ärzte lernen, ein Patientengespräch zu führen

Der dramatische Fall einer Frau, der wegen eines falschen Krebsverdachts die Gebärmutter entnommen wurde, wirft viele Fragen auf – etwa auch die, wie man Patienten unerfreuliche Nachrichten vermittelt. Und hier hat sich in den vergangenen Jahren in der Ausbildung von Jungärzten schon sehr viel getan.
„Der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen dem Mediziner und dem Patienten hat einen hohen Stellenwert und begleitet die Studierenden bis ins Masterstudium“, sagt Univ.-Prof. Bernd Lamprecht, Studiendekan der Medizinischen Fakultät der Johannes-Kepler-Universität.
Schon im Aufnahmetest zum Medizinstudium wird auf Empathie der Kandidaten Wert gelegt, soweit das schriftlich möglich ist.
Bernd Lamprecht, Studiendekan an der Linzer Medizinuni
Bild: JKU
Schauspieler engagiert
Dort setzt man sich schon seit der Gründung der Fakultät vor zehn Jahren sehr intensiv mit dem Thema auseinander. Es geht dabei darum, wie man schlechte Nachrichten bis hin zum Überbringen einer Todesnachricht entsprechend vermittelt. „An der JKU arbeiten wir sogar mit Schauspielern und Freiwilligen zusammen, die Patienten spielen. Die Jungärzte müssen dann gewisse Situationen nachstellen“, sagt Lamprecht.
„Jeder Mensch ist verschieden“
Auch im Masterstudium wird die Ausbildung von empathischen Kompetenzen fortgesetzt und zieht sich durch alle medizinischen Fachbereiche. „Hier liegen unter anderem Schwerpunkte auf psychosomatischer Gesprächsführung sowie Kommunikation bei Angst- und Panikstörungen, Suizidgefahr, akuten Psychosen und Verdacht auf Suchterkrankungen“, heißt es seitens der JKU auf Anfrage der „Krone“. „Aber es ist natürlich am Ende auch alles eine Frage des Typs, da ist jeder Mensch verschieden“, weiß Lamprecht.
