Die zehn Starter für das All-Star Weekend!

Das 21. All-Star Weekend steigt von 14. bis 16. Februar 2026.
Wie jedes Jahr findet das All-Star Weekend statt. Für die LA-Lakers-Fans ist es jedoch eine Tragödie, denn im Aufgebot, das am 19. Jänner veröffentlicht worden war, ist LeBron James das erste Mal seit 21 Jahren nicht mit dabei. Abstimmen konnten NBA-Spieler, Medien, Cheftrainer, Fans und in Sonderfällen auch NBA-Kommissare.
Die Spieler, die für den Westen an den Start gehen: 1. Luka Doncic (3,4 Mio. Stimmen) 2. Nikola Jokic (2,9 Mio.) 3.Stephan Curry (2,8 Mio) 4. Shai Gilgeous-Alexander (1,5 Mio.) 5. Victor Wembanyama (1,3 Mio.)
Auch aus dem Osten wurden 5 der besten Spieler gewählt: 1. Giannis Antetekounmpo (3,2 Mio) 2. Tayrese Maxey (2,9 Mio) 3. Jalen Brunson (2,85 Mio.) 4. Jaylen Brown (2,4 Mio) 5. Cade Cunningham (1,7 Mio)
Man darf gespannt, wer sich am Ende durchsetzen wird.
