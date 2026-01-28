Vorteilswelt
NBA

Die zehn Starter für das All-Star Weekend!

US-Sport
28.01.2026 11:40
Luka Doncic
Luka Doncic(Bild: AP/Nam Y. Huh)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das 21. All-Star Weekend steigt von 14. bis 16. Februar 2026.

Wie jedes Jahr findet das All-Star Weekend statt. Für die LA-Lakers-Fans ist es jedoch eine Tragödie, denn im Aufgebot, das am 19. Jänner veröffentlicht worden war, ist LeBron James das erste Mal seit 21 Jahren nicht mit dabei. Abstimmen konnten NBA-Spieler, Medien, Cheftrainer, Fans und in Sonderfällen auch NBA-Kommissare. 

Die Spieler, die für den Westen an den Start gehen: 1. Luka Doncic (3,4 Mio. Stimmen) 2. Nikola Jokic (2,9 Mio.)  3.Stephan Curry (2,8 Mio)  4. Shai Gilgeous-Alexander (1,5 Mio.) 5. Victor Wembanyama (1,3 Mio.)

Luka Doncic
Luka Doncic(Bild: AP)
Nikola Jokić
Nikola Jokić(Bild: APA/Getty Images)
Stephan Curry
Stephan Curry(Bild: AP/ASSOCIATED PRESS)
Shai Gilgeous-Alexander (re.)
Shai Gilgeous-Alexander (re.)(Bild: AP/Gerald Leong)
Victor Wembanyama (li.)
Victor Wembanyama (li.)(Bild: ASSOCIATED PRESS)

Auch aus dem Osten wurden 5 der besten Spieler gewählt: 1. Giannis Antetekounmpo (3,2 Mio) 2. Tayrese Maxey (2,9 Mio) 3. Jalen Brunson (2,85 Mio.) 4. Jaylen Brown (2,4 Mio) 5. Cade Cunningham (1,7 Mio)

Giannis Antetekounmpo (re.)
Giannis Antetekounmpo (re.)(Bild: AP/Morry Gash)
Tyrese Maxey
Tyrese Maxey(Bild: AFP/MITCHELL LEFF)
Jalen Brunson
Jalen Brunson(Bild: AP/ASSOCIATED PRESS)
Jaylen Brown
Jaylen Brown(Bild: AP/ASSOCIATED PRESS)
Cade Cunningham
Cade Cunningham(Bild: AP/David Zalubowski)

Man darf gespannt, wer sich am Ende durchsetzen wird. 

