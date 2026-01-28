Die zehn Starter für das All-Star Weekend!

Wie jedes Jahr findet das All-Star Weekend statt. Für die LA-Lakers-Fans ist es jedoch eine Tragödie, denn im Aufgebot, das am 19. Jänner veröffentlicht worden war, ist LeBron James das erste Mal seit 21 Jahren nicht mit dabei. Abstimmen konnten NBA-Spieler, Medien, Cheftrainer, Fans und in Sonderfällen auch NBA-Kommissare.