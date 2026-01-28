Vorteilswelt
Schweizer frustriert

Bubentraum geplatzt: „Tut mehr weh als gedacht“

Ski Alpin
28.01.2026 09:50
Alessio Miggiano ging bei der Olympia-Nominierung leer aus.
Alessio Miggiano ging bei der Olympia-Nominierung leer aus.(Bild: EPA/PETER SCHNEIDER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Obwohl er in Val Gardena heuer erstmals im Weltcup in die Top-5 gerast war, wird Alessio Miggiano bei den Olympischen Spielen zuschauen müssen. Zu stark ist die interne Konkurrenz im Schweizer Ski-Team ...

0 Kommentare

„Ich muss zugeben, dass mir die Nachricht der Nichtselektion für die Olympischen Spiele mehr wehgetan hat, als ich geglaubt habe“, machte Miggiano gegenüber dem „Blick“ kein Geheimnis aus seiner Enttäuschung. „Ich wollte mir diesen Bubentraum natürlich unbedingt erfüllen.“

Kein Platz neben Odermatt und Co.
Luca Aerni, Niels Hintermann, Matthias Iten, Loic Meillard, Alex Monney, Tanguy Nef, Stefan Rogentin, Thomas Tumler, Daniel Yule, Franjo von Allmen und Marco Odermatt werden für die Schweiz in Bormio auf Medaillenjagd gehen, für Miggiano blieb hingegen kein Ticket über.

Brisant: Als Österreicher hätte es der 23-Jährige in den Kader geschafft. Von den ÖSV-Herren liegen im Abfahrts-Weltcup lediglich Vincent Kriechmayr und Daniel Hemetsberger vor der Schweizer Speed-Hoffnung. 

