Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Slalom-Ass tobt

Nicht bei Olympia dabei? „Was für eine Schande!“

Ski Alpin
28.01.2026 05:26
Victor Muffat-Jeandet hat sich über die neue Quotenregelung aufgeregt.
Victor Muffat-Jeandet hat sich über die neue Quotenregelung aufgeregt.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Platz 14 im Slalom-Weltcup und doch nicht Teil des Olympia-Kaders? Das ist das Schicksal von Victor Muffat-Jeandet. Aufgrund der neuen Regelungen bei den Olympischen Spielen war für ihn kein Platz mehr im Aufgebot der Franzosen. Der Routinier holte deshalb nun auf Instagram zum Rundumschlag aus. 

0 Kommentare

„Meine olympische Flamme und meine Werte haben gerade einen schweren Schlag erlitten“, zeigt sich der 36-Jährige auf Instagram enttäuscht. „Ich bin derzeit 14. in der Gesamtwertung des Slalom-Weltcups. Seit über einem Jahr bin ich bei keinem einzigen Weltcup-Rennen aus den Top 20 herausgefallen“, fasst er seine Misere zusammen. Denn Muffat-Jeandet ist trotzdem nicht Teil des französischen Olympia-Kaders. 

Hintergrund ist die neue Regelung zu den Quotenplätzen für die Winterspiele, die „kleinere“ Nationen bevorzugt. Vor zehn Tagen gab es für Frankreich hingegen ein böses Erwachen. Anstatt der erwarteten elf Starplätze für die Herren gab es nur sieben. Deshalb muss nun Muffat-Jeandet genauso zuschauen wie auch Alexis Pinturault. 

Gibt aber noch Hoffnung
Für den 36-Jährigen war es wohl die letzte Chance, noch einmal an Olympischen Spielen teilzunehmen. „Was für eine Schande, was für eine Respektlosigkeit gegenüber den Athleten und Mitarbeitern, die ihr ganzes Leben lang jeden Tag alles geben, um ihre Träume zu verwirklichen. Am Ende sind es immer sie, die die Zeche zahlen“, so der enttäuschte Muffat-Jeandet.

Lesen Sie auch:
Alexis Pinturault
Kein Ticket erhalten
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
26.01.2026
Nach Kitz-Überraschung
Neureuther tobt: „Das regt mich wahnsinnig auf!“
26.01.2026

Eine kleine Hoffnung besteht aber noch. Da die Norweger auf einen ihrer Quotenplätze verzichten, dürfen die Franzosen einen achten Startplatz erhalten. Geht dieses zusätzliche Ticket eventuell doch noch an den Routinier? Die Entscheidung darüber fällt der Verband nach dem Slalom am Mittwoch. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Instagram
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
236.742 mal gelesen
Salzburg
Frostiges Klima im Bad lässt Gäste frieren
144.537 mal gelesen
Im Auqa Salza soll es viel zu kalt sein.
Ski Alpin
Kristoffersen: „Kann leider nichts mehr sagen“
137.575 mal gelesen
Henrik Kristoffersen spielte im ORF-Interview auf den Konflik mit Markus Waldner an.
Mehr Ski Alpin
Michael Walchhofer:
„Vielleicht war mir Olympia nicht wichtig genug“
ÖSV-Abfahrerin gesteht
„Dann wäre ich nicht dort, wo ich heute stehe…“
Für den guten Zweck
Schladming: ÖSV-Läufer fährt mit Spezialhelm
Nur ein Lichtblick
ÖSV-Frust: „Wird schwierig, so etwas zu vergessen“
Slalom-Ass tobt
Nicht bei Olympia dabei? „Was für eine Schande!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf