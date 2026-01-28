Nicht bei Olympia dabei? „Was für eine Schande!“

Gibt aber noch Hoffnung

Für den 36-Jährigen war es wohl die letzte Chance, noch einmal an Olympischen Spielen teilzunehmen. „Was für eine Schande, was für eine Respektlosigkeit gegenüber den Athleten und Mitarbeitern, die ihr ganzes Leben lang jeden Tag alles geben, um ihre Träume zu verwirklichen. Am Ende sind es immer sie, die die Zeche zahlen“, so der enttäuschte Muffat-Jeandet.