Nicht bei Olympia dabei? „Was für eine Schande!“

Platz 14 im Slalom-Weltcup und doch nicht Teil des Olympia-Kaders? Das ist das Schicksal von Victor Muffat-Jeandet. Aufgrund der neuen Regelungen bei den Olympischen Spielen war für ihn kein Platz mehr im Aufgebot der Franzosen. Der Routinier holte deshalb nun auf Instagram zum Rundumschlag aus.
„Meine olympische Flamme und meine Werte haben gerade einen schweren Schlag erlitten“, zeigt sich der 36-Jährige auf Instagram enttäuscht. „Ich bin derzeit 14. in der Gesamtwertung des Slalom-Weltcups. Seit über einem Jahr bin ich bei keinem einzigen Weltcup-Rennen aus den Top 20 herausgefallen“, fasst er seine Misere zusammen. Denn Muffat-Jeandet ist trotzdem nicht Teil des französischen Olympia-Kaders.
Hintergrund ist die neue Regelung zu den Quotenplätzen für die Winterspiele, die „kleinere“ Nationen bevorzugt. Vor zehn Tagen gab es für Frankreich hingegen ein böses Erwachen. Anstatt der erwarteten elf Starplätze für die Herren gab es nur sieben. Deshalb muss nun Muffat-Jeandet genauso zuschauen wie auch Alexis Pinturault.
Gibt aber noch Hoffnung
Für den 36-Jährigen war es wohl die letzte Chance, noch einmal an Olympischen Spielen teilzunehmen. „Was für eine Schande, was für eine Respektlosigkeit gegenüber den Athleten und Mitarbeitern, die ihr ganzes Leben lang jeden Tag alles geben, um ihre Träume zu verwirklichen. Am Ende sind es immer sie, die die Zeche zahlen“, so der enttäuschte Muffat-Jeandet.
Eine kleine Hoffnung besteht aber noch. Da die Norweger auf einen ihrer Quotenplätze verzichten, dürfen die Franzosen einen achten Startplatz erhalten. Geht dieses zusätzliche Ticket eventuell doch noch an den Routinier? Die Entscheidung darüber fällt der Verband nach dem Slalom am Mittwoch.
