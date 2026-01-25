Vizekanzler Babler rutscht auf der Banane aus

Glasner nun schon elf Pflichtspiele ohne Sieg
1:3 gegen Chelsea
Jetzt ist schon wieder der Andreas Babler der Kasperl der Woche? Was bleibt uns denn auch anderes übrig? Sein Kampf für günstige Lebensmittel hat gleich vier (nicht ganz unwesentliche) Schönheitsfehler.
Da setzt sich der Vizekanzler in die Pressestunde des ORF und will sich für seinen Kampf gegen die Teuerungen abfeiern lassen. Viel Geld bleibt in Zukunft übrig – man kann Nieren bald wieder essen, statt eine für den vollen Einkaufswagen verkaufen zu müssen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.