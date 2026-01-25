Unbekannte errichten Todesfalle auf Autobahn

Lkw-Fahrer warnte Nachkommende

Hinter dem Sattelauflieger hatten bereits mehrere Fahrzeuge angehalten. Ein 64 Jahre alter Lkw-Fahrer berichtete, er habe den Auflieger erst im letzten Moment wahrgenommen und nur durch eine sofortige Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern können. Anschließend setzte er sein Fahrzeug ein paar Meter zurück, um andere Verkehrsteilnehmende zu warnen.