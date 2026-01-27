Wie Notfallsanitäter Spitäler entlasten könnten

Samariterbund, der Bundesverband für Rettungsdienste und die Arbeiterkammer Wien (AK) setzen sich für eine dreijährige Notfallsanitäter-Ausbildung ein. In vielen Ländern Europas ist das bereits seit Jahren gang und gäbe. Unter den Gesundheitsberufen ist die Sanitäter-Ausbildung in Österreich die kürzeste, heißt es bei einer Pressekonferenz am Dienstag.