Abflug in die Mauer! Hadjar zerlegt neuen Red Bull

Zusatzarbeit für Mechaniker in der Red-Bull-Box

Nachdem Max Verstappen am Vormittag gefahren war, übernahm Hadjar für den Nachmittag das Volant – und bis in die letzte Stunde des Trainings ging auch alles gut. In der letzten schnellen Rechtskurve des 4,657 Kilometer langen Circuit de Barcelona-Catalunya verlor er in seiner 52. Runde allerdings die Kontrolle über seinen Boliden, drehte sich, schlug rechtsseitig in der Mauer ein und kam anschließend im Kiesbett zu stehen.