Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erster Unfall

Abflug in die Mauer! Hadjar zerlegt neuen Red Bull

Formel 1
27.01.2026 19:29
Isack Hadjar
Isack Hadjar(Bild: AFP/MARK THOMPSON; x.com/FormulaNacho)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Die neue Formel-1-Saison ist gerade zwei Tage alt und schon hat es den ersten gröberen Unfall gegeben: Der heuer frisch zu Red Bull Racing gestoßene Isack Hadjar ist am zweiten Tag der Shakedown-Woche in Barcelona mit seinem Boliden in die Streckenbegrenzung gekracht! Der 21-Jährige blieb unverletzt, am RB22 ging allerdings einiges kaputt …

0 Kommentare

Viel hatte der Dienstag für die Zuschauer an der Strecke lange Zeit nicht zu bieten gehabt – wegen angekündigten Regens hatten schon vorab die meisten Teams darauf verzichtet, heute ihre Testrunden zu drehen. Lediglich Red Bull Racing und Ferrari mit den Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton gingen auf die Piste, um ihr Programm abzuspulen.

Zusatzarbeit für Mechaniker in der Red-Bull-Box 
Nachdem Max Verstappen am Vormittag gefahren war, übernahm Hadjar für den Nachmittag das Volant – und bis in die letzte Stunde des Trainings ging auch alles gut. In der letzten schnellen Rechtskurve des 4,657 Kilometer langen Circuit de Barcelona-Catalunya verlor er in seiner 52. Runde allerdings die Kontrolle über seinen Boliden, drehte sich, schlug rechtsseitig in der Mauer ein und kam anschließend im Kiesbett zu stehen.

Zur Ursache des Ausrittes gibt’s – wenig überraschend – noch keine Angaben, klar scheint nur, dass Hadjar seinen Mechanikern in der Red-Bull-Box ein bisschen Zusatzarbeit beschert haben dürfte ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.368 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
236.195 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
223.163 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf