Abflug in die Mauer! Hadjar zerlegt neuen Red Bull

Die neue Formel-1-Saison ist gerade zwei Tage alt und schon hat es den ersten gröberen Unfall gegeben: Der heuer frisch zu Red Bull Racing gestoßene Isack Hadjar ist am zweiten Tag der Shakedown-Woche in Barcelona mit seinem Boliden in die Streckenbegrenzung gekracht! Der 21-Jährige blieb unverletzt, am RB22 ging allerdings einiges kaputt …
Viel hatte der Dienstag für die Zuschauer an der Strecke lange Zeit nicht zu bieten gehabt – wegen angekündigten Regens hatten schon vorab die meisten Teams darauf verzichtet, heute ihre Testrunden zu drehen. Lediglich Red Bull Racing und Ferrari mit den Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton gingen auf die Piste, um ihr Programm abzuspulen.
Zusatzarbeit für Mechaniker in der Red-Bull-Box
Nachdem Max Verstappen am Vormittag gefahren war, übernahm Hadjar für den Nachmittag das Volant – und bis in die letzte Stunde des Trainings ging auch alles gut. In der letzten schnellen Rechtskurve des 4,657 Kilometer langen Circuit de Barcelona-Catalunya verlor er in seiner 52. Runde allerdings die Kontrolle über seinen Boliden, drehte sich, schlug rechtsseitig in der Mauer ein und kam anschließend im Kiesbett zu stehen.
Zur Ursache des Ausrittes gibt’s – wenig überraschend – noch keine Angaben, klar scheint nur, dass Hadjar seinen Mechanikern in der Red-Bull-Box ein bisschen Zusatzarbeit beschert haben dürfte ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.