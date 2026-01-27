Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Kreuzbandriss

ÖSV-Speeddame genießt aktuell das „Hotel Mama“

Vorarlberg
27.01.2026 19:00
Magdalena Egger absolviert in ihrer Lecher Heimat die Akut-Reha nach ihrem Kreuzbandriss, den ...
Magdalena Egger absolviert in ihrer Lecher Heimat die Akut-Reha nach ihrem Kreuzbandriss, den sie in Zauchensee erlitten hatte.(Bild: Peter Weihs/Kronenzeitung)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Am 10. Jänner riss sich ÖSV-Abfahrerin Magdalena Egger bei der Weltcupabfahrt in Zauchensee das vordere Kreuzband und das Seitenband im rechten Knie, erlitt zudem eine Meniskusquetschung! Saisonende, der Olympiatraum geplatzt. Wie es der 25-jährigen Lecherin gut zwei Wochen geht, verriet sie am Dienstag bei einem Pressetermin in ihrer Heimat.

0 Kommentare

„Anfangs war ich nicht sicher, ob mir nicht die Decke auf den Kopf fällt, wenn ich daheim in Lech die Akut-Reha mache“, gesteht Magdalena Egger, die sich am 10. Jänner bei der Weltcupabfahrt von Zauchensee das Kreuzband im rechten Knie gerissen hatte und danach im Sanatorium Kettenbrück in Innsbruck operiert worden war. „Allerdings kann ich jetzt nach den ersten zwei Wochen sagen, dass dem überhaupt nicht der Fall ist.“

Lesen Sie auch:
Magdalena Egger verletzte sich bei ihrem Sturz in Zauchensee schwer.
Egger im Interview:
„Man tut alles dafür, damit das nicht passiert“
15.01.2026
Saison ist vorbei
Kreuzbandriss! ÖSV-Speed-Ass Egger schwer verletzt
10.01.2026
Krone Plus Logo
„Schneller“ als Vonn
Egger katapultiert ÖSV-Damen ins neue Jahrtausend
15.12.2025

Im Gegenteil! „Ich genieße hier die Vorzüge eines ,Hotel Mama’, mit All-Inklusive-Service und fixfertigem Mittag- und Abendessen“, sagt die 25-Jährige lachend. „Und zu meiner Physiotherapeutin Astrid Rhomberg sind es gerade einmal fünf Minuten.“ Die ist mit „ Patientin Mäggy“ mehr als zufrieden. „Sie macht es wirklich sehr gut und die Entwicklung ist vielversprechend“, sagt die erfahrene Expertin, die bereits für den ÖSV tätig war, aktuell auch immer wieder für den österreichischen Eishockeyverband arbeitet und Egger bereits seit deren Kindheitstagen kennt.

Therapeutin Astrid Rhomberg kennt Magdalena Egger bereits seit Kindheitstagen.
Therapeutin Astrid Rhomberg kennt Magdalena Egger bereits seit Kindheitstagen.(Bild: Peter Weihs/Kronenzeitung)
Die Expertin ist mit ihrer Patientin sehr zufrieden.
Die Expertin ist mit ihrer Patientin sehr zufrieden.(Bild: Peter Weihs/Kronenzeitung)
Egger schätzt Rhombergs Expertise sehr – fühlt sich perfekt aufgehoben.
Egger schätzt Rhombergs Expertise sehr – fühlt sich perfekt aufgehoben.(Bild: Peter Weihs/Kronenzeitung)
Gemeinsam wird daran gearbeitet, dass der Weg zurück so reibungslos wie möglich abläuft.
Gemeinsam wird daran gearbeitet, dass der Weg zurück so reibungslos wie möglich abläuft.(Bild: Peter Weihs/Kronenzeitung)

Heilsame Schläfchen auf der Couch
„Ich fühle mich auch gut. Wenn Astrid das dann bestätigt, gibt mir das sehr viel Sicherheit, weil sie einfach eine extreme Fachkompetenz hat“, erklärt Egger, die ihrem Körper absolut alle Zeit der Welt gibt, um Heilen zu können. „Da gibt es dann auch einmal das eine oder andere Schläfchen tagsüber auf der Couch. Aber der Körper braucht es und nimmt es sich dann auch. Wenn man sich da weigert oder querstellt, heilt es halt nicht so gut und du schießt dir damit nur selbst ins Knie.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 5°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-2° / 7°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
-2° / 6°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-1° / 6°
Symbol stark bewölkt
Mehr Vorarlberg
Nach Kreuzbandriss
ÖSV-Speeddame genießt aktuell das „Hotel Mama“
Haushaltsüberschuss
Gemeinde Lech rechnet für 2026 mit Plus
Auch Qualität nimmt ab
Im Ländle gibt es immer weniger Lehrlinge
Spürnase im Einsatz
Tankstellen-Einbruch wegen drei Dosen Bier
Enteignungen drohen
Knalleffekt: Koblach lehnt Rhesi-Pläne ab!
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine