ÖSV-Speeddame genießt aktuell das „Hotel Mama“

Heilsame Schläfchen auf der Couch

„Ich fühle mich auch gut. Wenn Astrid das dann bestätigt, gibt mir das sehr viel Sicherheit, weil sie einfach eine extreme Fachkompetenz hat“, erklärt Egger, die ihrem Körper absolut alle Zeit der Welt gibt, um Heilen zu können. „Da gibt es dann auch einmal das eine oder andere Schläfchen tagsüber auf der Couch. Aber der Körper braucht es und nimmt es sich dann auch. Wenn man sich da weigert oder querstellt, heilt es halt nicht so gut und du schießt dir damit nur selbst ins Knie.“