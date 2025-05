Doping-Eklat! Kombinierer verkündet Verurteilung

„Als Athlet mit dem Begriff Doping in Verbindung gebracht zu werden, ist der absolute Super-Gau in einer Sportkarriere“, führte Seidl weiter aus. Er habe in den vergangenen fünfeinhalb Jahren alles getan, um diesen Irrtum aufzuklären. Die Unregelmäßigkeiten in seinem Blutpass haben die Sportbehörden samt höchster Instanz CAS aber eben zur Verurteilung geführt. Noch gibt es keine offizielle Bestätigung seitens des CAS und der NADA. Auch der ÖSV hat sich vorerst noch nicht offiziell geäußert, man wusste natürlich von der Causa.