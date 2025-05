Doping-Causa Seidl: ÖSV hoffte auf Unschuldsbeweis

„Man muss natürlich auch das Urteil akzeptieren!“

Der Österreichische Skiverband wusste Bescheid, entsandte Seidl dennoch zu Wettkämpfen und muss jetzt mit der Aberkennung von WM-Bronze-Medaillen 2019 in Seefeld und 2021 in Oberstdorf rechnen. „Wir haben bis zum Schluss wirklich auch daran geglaubt, dass es möglich ist, dass Mario Seidl die Unschuld von sich selbst beweist. Leider Gottes ist ihm die Beweislastumkehr nicht gelungen. Damit muss man natürlich auch das Urteil akzeptieren“, sagte der jetzige ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher im ORF. Die Sperre von Seidl wurde für den Zeitraum von 28. November 2019 bis 27. November 2023 ausgesprochen, er ist also bereits wieder startberechtigt.