Zuvor geflüchtet

Tödlicher Unfall auf Piste: Ire (14) stellt sich

Salzburg
25.01.2026 14:20
(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Nach dem tragischen Unfalltod eines 49-jährigen Einheimischen auf der Schmittenhöhe in Zell am See (Salzburg) hat sich jetzt ein gesuchter Jugendlicher gemeldet. Der laut Zeugen am Skiunfall beteiligte Urlauber ist ein Ire (14). Der Bursch meldete sich bei der Exekutive. 

Ein tödlicher Skiunfall auf der Schmittenhöhe in Zell hatte am Samstag über die Grenzen des Skigebiets hinaus für Aufsehen gesorgt. Ein 49-jähriger Pinzgauer und ein bisher unbekannter Jugendlicher stießen auf einer roten Piste zusammen. Der Einheimische erlag trotz notärztlicher Versorgung noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. 

Stöcke zurückgelassen
Der Unfallbeteiligte aber fuhr offenkundig einfach davon. Die Polizei suchte nach Zeugenaussagen und -aufrufen nach einem Jugendlichen. Hinweise auf das Aussehen des jungen Burschen und sogar zurückgelassene Stöcke am Unfallort zeigten bereits in eine Richtung.

Schließlich meldete sich der gesuchte Jugendliche. Der 14-jährige Urlauber aus Irland ging gemeinsam mit seiner Familie zur Polizei. Die Ermittlungen und weitere Befragungen werden zeigen, ob und wie der Bursch in den Unfall verwickelt war, so die Polizei.

Salzburg

