Tödlicher Unfall auf Piste: Ire (14) stellt sich

Nach dem tragischen Unfalltod eines 49-jährigen Einheimischen auf der Schmittenhöhe in Zell am See (Salzburg) hat sich jetzt ein gesuchter Jugendlicher gemeldet. Der laut Zeugen am Skiunfall beteiligte Urlauber ist ein Ire (14). Der Bursch meldete sich bei der Exekutive.
Ein tödlicher Skiunfall auf der Schmittenhöhe in Zell hatte am Samstag über die Grenzen des Skigebiets hinaus für Aufsehen gesorgt. Ein 49-jähriger Pinzgauer und ein bisher unbekannter Jugendlicher stießen auf einer roten Piste zusammen. Der Einheimische erlag trotz notärztlicher Versorgung noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
Stöcke zurückgelassen
Der Unfallbeteiligte aber fuhr offenkundig einfach davon. Die Polizei suchte nach Zeugenaussagen und -aufrufen nach einem Jugendlichen. Hinweise auf das Aussehen des jungen Burschen und sogar zurückgelassene Stöcke am Unfallort zeigten bereits in eine Richtung.
Schließlich meldete sich der gesuchte Jugendliche. Der 14-jährige Urlauber aus Irland ging gemeinsam mit seiner Familie zur Polizei. Die Ermittlungen und weitere Befragungen werden zeigen, ob und wie der Bursch in den Unfall verwickelt war, so die Polizei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.