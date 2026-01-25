Tödlicher Unfall auf Piste: Ire (14) stellt sich

Ein tödlicher Skiunfall auf der Schmittenhöhe in Zell hatte am Samstag über die Grenzen des Skigebiets hinaus für Aufsehen gesorgt. Ein 49-jähriger Pinzgauer und ein bisher unbekannter Jugendlicher stießen auf einer roten Piste zusammen. Der Einheimische erlag trotz notärztlicher Versorgung noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.