Leiche von Skifahrer im Wald neben Piste entdeckt

Nach dem Fund wurde sofort die Leitstelle Tirol alarmiert. Die Pistenrettung war rasch zur Stelle, auch die Crew eines Notarzthubschraubers rückte an. Für den 58-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät. Sämtliche Reanimationsmaßnahmen verliefen negativ, so der Polizeisprecher weiter. Es konnte nur mehr der Tod des Mannes festgestellt werden.