Leiche von Skifahrer im Wald neben Piste entdeckt

Schrecklicher Fund am späten Sonntagnachmittag im Skigebiet Zillertal Arena in Tirol: In einem steilen Waldstück neben der Skipiste wurde die Leiche eines Wintersportlers entdeckt. Der Urlauber dürfte sich bei einem Unfall tödliche Verletzungen zugezogen haben. Eine Obduktion an der Innsbrucker Gerichtsmedizin wurde angeordnet.
Entdeckt wurde die Leiche am Sonntagnachmittag, gegen 17 Uhr, abseits der roten Piste Nr. 11 im Skigebiet im Gemeindegebiet von Rohrberg, wie Polizeisprecher Stefan Eder gegenüber der „Krone“ bestätigte.
„Wir gehen von einem Unfall aus“
Beim Toten handelt es sich um einen 58-jährigen Mann aus Dänemark. „Er wurde in einem steilen Waldstück neben der Piste aufgefunden“, schildert Eder weiter: „Wir gehen von einem Unfall aus.“
Sämtliche Reanimationsmaßnahmen vor Ort verliefen negativ.
Polizeisprecher Stefan Eder
Bild: Christof Birbaumer
Nach dem Fund wurde sofort die Leitstelle Tirol alarmiert. Die Pistenrettung war rasch zur Stelle, auch die Crew eines Notarzthubschraubers rückte an. Für den 58-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät. Sämtliche Reanimationsmaßnahmen verliefen negativ, so der Polizeisprecher weiter. Es konnte nur mehr der Tod des Mannes festgestellt werden.
Obduktion wurde angeordnet
Um die genaue Todesursache feststellen zu können, wurde vonseiten der Staatsanwaltschaft eine Obduktion der Leiche an der Innsbrucker Gerichtsmedizin angeordnet. Der Unfallhergang ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittler hoffen jetzt auf mögliche Hinweise.
Zeugen des Unfalles, insbesondere eine Frau, welche sich an der Unfallstelle aufgehalten haben soll, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Mayrhofen (Tel. 059133/7254) oder der Polizeiinspektion Zell am Ziller (Tel. 059133/7257) zu melden.
