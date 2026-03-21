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ÖTTV-Präsident Wolfgang Gotschke tritt zurück

Sport-Mix
21.03.2026 17:45
Wolfgang Gotschke ist zurückgetreten. (Archivbild)
Wolfgang Gotschke ist zurückgetreten. (Archivbild)(Bild: APA/EVA MANHART)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Tischtennis-Verbandspräsident Wolfgang Gotschke ist am Samstag, wie tags zuvor angekündigt, im Rahmen der Präsidentenkonferenz in Horn zurückgetreten. Der Wiener war zuletzt aufgrund des Umgangs mit Missbrauchsvorwürfen an einen niederösterreichischen Nachwuchstrainer in die Kritik geraten. Auch der Bundesliga-Vorsitzende Günther Renner zog sich zurück. Der ebenfalls unter Beschuss geratene Vize Conrad Miller hingegen stellte sein Amt nicht zur Verfügung.

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Gotschke erklärte danach im ORF-Interview: „Es muss ein Neuanfang gemacht werden, und aus meiner Sicht ist es besser, wenn eine neue Gruppe kommt.“ Salzburgs Landeschef Walter Windischbauer begrüßte die Entscheidung: „Dieser Schritt war überfällig, der Druck war zuletzt auch von allen Seiten enorm.“

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Verwunderung über Verbleib von Miller
Dass Miller im Amt blieb, verwunderte Windischbauer. „Vielleicht hat das arbeitsrechtliche Gründe. Aber von sich aus wollte er nicht zurücktreten, obwohl er auch im Zentrum der Diskussion gestanden ist“, sagte der Salzburger dem ORF. In dem Verein, den Miller führt, war jener Nachwuchstrainer angestellt, gegen den sich die Missbrauchsvorwürfe richten.

Wolfgang Gotschke
Wolfgang Gotschke(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Gotschke veröffentlichte am Samstagnachmittag ein Abschiedsstatement, in dem er schrieb, „die im Raum stehenden Vorwürfe wiegen schwer und verlangen eine lückenlose Aufklärung und Aufarbeitung“. Deshalb sei die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und ein Care & Compliance-Ausschuss gegründet worden. „Eine Maßnahme, die längst zu treffen gewesen wäre. Das unbedingte Bekenntnis zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ist alternativlos und hätte bereits in der Vergangenheit klarer und lauter ausfallen müssen. Hier nehme ich mich auch nicht aus der Verantwortung“, schrieb Gotschke.

Aufgrund der Vorfälle hatte das Sportministerium bereits vor knapp zwei Wochen die Förderungen an den ÖTTV gestoppt. Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt sagte in einer Aussendung des Ministeriums am Samstagvormittag zum bevorstehenden Gotschke-Abgang: „Am wichtigsten ist es, Spieler:innenschutz und Gewaltprävention im Tischtennis zu verbessern. Die dafür notwendigen Schritte müssen jetzt gesetzt werden. Dann kann – unabhängig von Einzelpersonen – auch der Förderstopp zurückgenommen werden. Im Allgemeinen zeigt sich, dass wir weitere Schritte im Bereich der Integrität im Sport setzen müssen, auch um die Vereine und Verbände bei der sorgfältigen Aufarbeitung von Vorwürfen zu unterstützen.“

Gotschke beklagt „Intrigen und Machtspiele“
Außerdem berichtete der 62-Jährige, die vergangenen Wochen hätten „sehr tiefe Spuren hinterlassen. Ich hätte mir ein lösungsorientiertes, faires Verhalten erwartet, Intrigen und Machtspiele helfen da wenig weiter.“

Der Wiener hatte den Tischtennisverband 2021 übernommen, davor wie danach gab es immer wieder interne Querelen. Er sei damals als „Brückenbauer“ angetreten, so Gotschke. „Rückblickend muss ich mir eingestehen, dass bei einigen maßgeblichen Personen nie ein wirkliches Interesse für ein konstruktives Miteinander bestanden hat. Es waren in der Regel persönliche Befindlichkeiten und untergriffige, haltlose Attacken, die diesen Prozess von Beginn an gezielt gestört haben.“

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