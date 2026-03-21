ÖTTV-Präsident Wolfgang Gotschke tritt zurück

Aufgrund der Vorfälle hatte das Sportministerium bereits vor knapp zwei Wochen die Förderungen an den ÖTTV gestoppt. Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt sagte in einer Aussendung des Ministeriums am Samstagvormittag zum bevorstehenden Gotschke-Abgang: „Am wichtigsten ist es, Spieler:innenschutz und Gewaltprävention im Tischtennis zu verbessern. Die dafür notwendigen Schritte müssen jetzt gesetzt werden. Dann kann – unabhängig von Einzelpersonen – auch der Förderstopp zurückgenommen werden. Im Allgemeinen zeigt sich, dass wir weitere Schritte im Bereich der Integrität im Sport setzen müssen, auch um die Vereine und Verbände bei der sorgfältigen Aufarbeitung von Vorwürfen zu unterstützen.“