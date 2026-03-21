Gruen läuft tollen Test für Vienna City Marathon!

„Es war für mich eigentlich ein Solo-Lauf“, berichtete mir Aaron aus den USA nach Torun, „denn fast die ganze Zeit war ich an der Spitze, Héctor war meist 20 bis 30 Sekunden hinter mir, erst die letzten drei Kilometer kam er immer näher. So ärgerlich, dass er mir dann noch den Sieg auf den letzten 200 m wegschnappte. So habe ich im Prinzip nur für ihn das Tempo gemacht!“