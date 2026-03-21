Gruen läuft tollen Test für Vienna City Marathon!

Vier Wochen vor dem Vienna City Marathon ist Österreichs Rekordler Aaron Gruen ein starker Testlauf in den USA gelungen!
Der 27-Jährige wurde beim Halbmarathon „Project 13.1“ in Valley Cottage (New York) in 1:02:03 Stunden Zweiter. Trotzdem ärgerte er sich noch ein wenig: „Ich wurde auf den letzten 200 m noch von der Spitze verdrängt!“ So sicherte sich Héctor Pagan in 1:01:55 den Sieg.
„Es war für mich eigentlich ein Solo-Lauf“, berichtete mir Aaron aus den USA nach Torun, „denn fast die ganze Zeit war ich an der Spitze, Héctor war meist 20 bis 30 Sekunden hinter mir, erst die letzten drei Kilometer kam er immer näher. So ärgerlich, dass er mir dann noch den Sieg auf den letzten 200 m wegschnappte. So habe ich im Prinzip nur für ihn das Tempo gemacht!“
Ärger bald verflogen
Aber in unserem Telefonat war dann doch bald der Ärger bei Aaron verflogen. „Denn die Zeit ist ja gut und gibt auch Selbstvertrauen für Wien!“ Ja, die 1:02:03 sind nun wirklich eine Klasse-Zeit! Der in Harvard studierende Gruen hält jetzt mit seinem heuer in Houston erzielten Rekord von 1:01:14 die schnellste und jetzt von Valley Cottage die drittschnellste Zeit in der „ewigen“ ÖLV-Bestenliste. Die zweitschnellste Zeit hat Günther Weidlinger mit seinem ehemaligen Rekord von 1:01:42 von 2007 erzielt.
Österreich-Debüt
Der Vienna City Marathon, bei dem Gruen sein Debüt über die klassischen 42,195 Kilometer in Österreich gibt, können also kommen. Noch vor einer Woche war er ja in Bredford sogar noch einen weiteren Halbmarathon in 1:03:25 gelaufen …
Aaron Gruens schnellste Halbmarathon-Zeiten:
1:01:14 (23) – Houston – 11.01.2026
1:02:03 (2) – Valley Cottage – 21.03.2026
1:03:25 (2) – New Bedford – 15.03.2026
1:04:35 (1) – Tempe AZ – 14.01.2024
1:04:35 (12) – Hamburg – 30.06.2024
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